Diktátorból kapitány: a franciák kezdik újra megszeretni Mbappét

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Kylian Mbappé pályafutásának egyik furcsa ellentmondása, hogy miközben már húszéves kora előtt világbajnok és a világ egyik, ha nem a legjobb játékosa lett, Franciaországban sosem övezte olyan feltétlen szeretet, amilyet a teljesítménye alapján várni lehetett volna.

Túl tudatosnak, túl számítónak, túl nagy hatalmúnak látták: olyan játékosnak, aki nem egyszerűen része a csapatnak, hanem maga akarja irányítani az egész környezetét.

Ehhez hozzájárult a Paris Saint-Germainnél töltött utolsó időszaka, a Real Madridba igazolása körüli, évekig tartó huzavona, valamint az a benyomás, hogy klubjainál és a válogatottban egyaránt egyre nagyobb befolyást követel magának. Sokan azt is a szemére vetették, hogy a védekezésből alig veszi ki a részét, és túl gyakran marad elöl, miközben a csapat többi tagja dolgozik helyette.

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

A 2026-os világbajnokságon azonban másfajta Mbappé-kép rajzolódik ki. A korábban önzőnek és távolságtartónak ábrázolt játékos egyre inkább a francia csapat természetes vezéreként jelenik meg. A Guardian az egész világbajnokság „legizgalmasabb és leglenyűgözőbb alakjának” nevezte, a Washington Post pedig arról írt, hogy Mbappé olyan francia válogatottat vezet, ami mögött a torna egyik legszenvedélyesebb szurkolótábora áll.

Mbappé ezen a tornán nemcsak eredményes, hanem kapitányként is egyre meggyőzőbben viselkedik.

Kiáll a társai és az edzője mellett, magára vállalja a konfliktusokat, elviseli az ellenfelek provokációját, és olyan közéleti ügyekben is megszólal, amiktől a legtöbb sztár inkább távol tartaná magát.

A France 24 szerint a korábbi távolságtartás helyén így közvetlenebb viszony kezd kialakulni közte és a közönség között. A franciák nem feltétlenül azért kerülnek közelebb hozzá, mert Mbappé kevésbé öntudatos, hanem mert ezen a vébén ez az öntudat már felelősségvállalásként is értelmezhető.

A francia lapnak nyilatkozó Didier Deschamps szerint a róla kialakult kép eleve hamis volt.

„Diktátorként ábrázolják, de az emberekben Kylianról élő kép valójában egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Rendkívüli játékos, és amikor megszólal, az egész csapat nevében beszél”

– mondta a francia szövetségi kapitány.