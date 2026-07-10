Egy 26 éves férfit gyanúsítanak a volt brit képviselő megölésével

Emberölés gyanújával kezdett nyomozni a bit rendőrség Ann Widdecombe volt brit képviselő halála után. A 78 éves nőt csütörtök reggel holtan találták délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában. A rendőrség szerint súlyos sérüléseket találtak a testén.

Péntek délután a rendőrök letartóztattak egy 26 éves férfit Ann Widdecombe meggyilkolásának gyanújával. A gyanúsított, egy fehér brit állampolgár, rendőri őrizetben van. Az esetet nem kezelik terrortámadásként, miután a terrorizmus elleni rendőrséggel konzultáltak az „előzetes vizsgálat” részeként. Egyelőre nincs arra utaló jel, hogy az eset politikai indíttatású lett volna, és a rendőrség szerint „túl korai” nyilatkozni arról, hogy a gyanúsított ismerte-e Widdecombe-ot.

Ann Widdecombe Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Ann Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, majd a brit EU-tagság megszűnése előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt. Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be, 2023-ban pedig csatlakozott a Nigel Farage vezette, radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párthoz, aminek haláláig bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.

Konzervatív párti tagsága idején is a párt jobbszéléhez tartozott: kampányolt az abortusz betiltásáért, az LMBT-közösség jogainak korlátozásáért és a halálbüntetés újbóli bevezetéséért. (BBC/MTI)