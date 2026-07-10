Életfogytig tartó börtönre ítéltek egy brit testvérpárt, amiért 1984-ben megöltek egy melegnek hitt férfit

Michael és Anthony Stewartot azért ítélték életfogytiglani szabadságvesztésre, mert 1984-ben meggyilkolták Anthony Littler köztisztviselőt. A börtönből legkorábban 10, illetve 15 év múlva szabadulhatnak. A most 57 éves Michael és a 60 éves Anthony Stewart mindössze 15 és 18 évesek voltak, amikor 1984. május 1-jén megtámadták Anthony Littlert, miközben az hazafelé tartott az észak-londoni East Finchley egyik pubjából.

Fotó: Metropolitan Police

A 45 éves férfit lesből támadták meg, miközben egy keskeny sikátorban sétált hazafelé. Kétszer fejbe ütötték egy tompa fegyverrel, majd magára hagyták, mert halottnak hitték. A támadás utáni perceken belül Michael névtelenül mentőt hívott egy telefonfülkéből, de végül letette a telefont, mielőtt elmondta volna, hol történt az eset. Littlert fél órával később környékbeliek találták meg holtan, még mindig nála volt az aktatáskája, 80 font készpénz és a hitelkártyái.

Az ügy évtizedekig megoldatlan volt, mígnem a vádlottak öccse, Daniel, aki akkor 10 éves volt, egy családi veszekedés után jelentkezett a rendőrségen azzal, hogy idősebb testvérei beismerték a gyilkosságot, és azzal dicsekedtek, hogy részt vettek melegek elleni támadásokban. A bírósági eljárás során kiderült, hogy a gyilkosság után évekkel Michael Stewart egy barátnőjének is beismerte bűnösségét, sőt meg is mutatta neki a helyszínt. A két vádlott a mostani eljárásban megtagadta a vallomástételt. (Independent)