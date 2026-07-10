Elfogtak két férfit a szerb–magyar határon, akik a német sajtó szerint orosz szabotőrök lehetnek

A szabadkai felsőbíróság elrendelte annak a két férfinak az őrizetbe vételét, akiket a szerb-magyar határon fogtak el, amikor Németországba utaztak volna, hogy ott szabotázsakciót hajtsanak végre. A német Bild kedden arról írt, hogy június elején a szerb–magyar határon két feltételezett orosz ügynököttartóztattak fel, akik a lap értesülései szerint egy robbantásos merénylet előkészítésében vettek volna részt egy németországi hadiipari létesítmény ellen.

A Bild szerint robbanóanyagokat is találtak a gyanúsítottak poggyászában, de az nem derült ki, mi lett volna a pontos célpont. A német belügyminiszter a múlt hónap közepén közölte, hogy a hatóságok meghiúsítottak egy robbantásos merényletet Németországban, részleteket azonban nem ismertetett.

Írtak arról is, hogy a szerb különleges erők akciójához a baráti hírszerző szolgálatok, valamint a német biztonsági szervek által szolgáltatott információk segíthették a hozzáférést. A Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) múlt szerdán tájékoztatta a többi német biztonsági szervezetet a letartóztatásról.

A szabadkai felsőbíróság most közölte, hogy a két férfit, B.D.-t és Đ.S.-t június 12-én fogták el, akkor egy hónapos előzetes letartóztatásba helyezték őket, majd ezt júliusban egy hónappal meghosszabbították, így augusztus 10-ig előzetes letartóztatásban maradnak.

A bíróság kijelentette, hogy magáról az eljárásról nem tudnak további információt adni. A Szabad Európa Rádió nem kapott választ sem a szerb rendőrségtől, sem a nyomozást vezető szabadkai főügyészségtől. Az értesülést nem erősítette meg a német rendőrség sem, ahogyan az európai uniós rendőrségi együttműködést koordináló Europol részéről sem érkezett válasz a szerkesztőséghez. (MTI)