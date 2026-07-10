Kokaint rendelt postán, de nem volt jó ötlet

2024 júniusában egy kecskeméti férfi a darkweben rendelt magának kokaint Németországból a saját lakcímére, közönséges postai küldeményként.

A kép illusztráció, a postán rendelt csomag ebbe a fázisba már nem jutott el. Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

A NAV a reptéren kiszúrta a csomagot, amiben 11,2 gramm kokaint fedeztek fel.

A történet nem itt zárul: a kecskeméti férfi ugyanis csak várt és várt, a küldemény viszont nem jött, úgyhogy végül újra rendelt ugyanarról a weboldalról, ugyanúgy kokaint, ugyanúgy a saját lakcímére. Ám ez a csomag is lebukott.

A Kecskeméti Járási Ügyészség végül kábítószer-birtoklás miatt emelt ellene vádat, mivel beismerte a bűncselekményt, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozzák, és a lefoglalt drog elkobzása mellett a csaknem 700 ezer forintnyi bűnügyi költséget is vele fizettetnék meg. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni. (MTI)