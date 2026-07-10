Meghalt egy 17 éves lány Észak-Franciaországban, miközben a válogatott elődöntőbe jutását ünnepelte

Tragédiához vezetett a világbajnoki negyeddöntős győzelem ünneplése Észak-Franciaországban. A Marokkó elleni mérkőzés után országszerte hajnalig tartó ünneplés kezdődött, Aulnoye-Aymeries-ben azonban egy kiskorú szurkoló életét vesztette.

A 17 éves lány egy ünneplő fiatalokat szállító platós teherautóról esett le, majd a jármű elgázolta. A baleset idején további hat kiskorú tartózkodott a platón, közülük egy fiatalt sokkos állapotban kórházba szállítottak. A mentők megpróbálták újraéleszteni az lányt, de végül a helyszínen halottnak nyilvánították. A teherautó sofőrjét őrizetbe vették, a hatóságok pedig vizsgálatot indítottak az ügyben.

A kép illusztráció. Fotó: SOPHIA BERGER/Hans Lucas via AFP

Nem ez az első alkalom idén, hogy a francia futballszurkolók kaotikus ünneplése halálos áldozatot követel. A PSG Bajnokok Ligája-győzelmét követő párizsi zavargásokban 219 ember megsérült, 780 embert őrizetbe vettek, egy ember pedig meghalt. (Le Monde)