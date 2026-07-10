Nagyon simán verte Marokkót, Franciaország az első elődöntős a vb-n

Franciaország jutott be elsőként a világbajnokság legjobb négy csapata közé, miután a négy évvel ezelőtti elődöntő visszavágóján 2-0-ra legyőzte Marokkót.

Kylian Mbappé ezúttal is főszereplő volt: az első félidőben ugyan kihagyott egy tizenegyest, de a szünet után egy gyönyörű csavarással megszerezte a vezetést a franciáknak. Ez volt a nyolcadik gólja a tornán, amivel beérte Lionel Messit az Aranycipőért folyó versenyben.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A francia csapat ezután még inkább kézben tartotta a meccset, Marokkónak viszont alig akadt lehetősége. Az afrikai csapat a sérült Ismael Saibari és valódi középcsatár nélkül játszott, és bár korábban a torna egyik legszórakoztatóbb csapata volt, ezúttal alig tudott veszélyt teremteni a francia kapu előtt. Ezt jól mutatja az is, hogy míg a franciák 3,04-es várható gólt (xG-t) hoztak össze, Marokkó csak 0,14-ig jutott.

Mbappé később előkészítőként is villant: az ő passza után Ousmane Dembélé lőtte be a franciák második gólját, amivel gyakorlatilag el is dőlt a továbbjutás. A hajrában a Real Madrid sztárját sérülés miatt le kellett cserélni, ami némi aggodalomra adhat okot a franciáknál, de a lefújás után már együtt ünnepelt a társaival.

Franciaország így sorozatban harmadszor jutott be a világbajnokság elődöntőjébe. A döntőbe jutásért a Spanyolország–Belgium meccs győztesével játszik majd.