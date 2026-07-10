Öntökönszúrás a javából: nemi erőszakkal vádolt, náci tetoválását eltüntető háborús veterán ránthatja magával az amerikai Demokrata Pártot

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Graham Platner egy júniusi kampánygyűlésen Fotó: CJ GUNTHER/Getty Images via AFP

Egy demokrata színekben induló amerikai politikus szenátusi kampányát nemierőszak-vád siklatja ki: egy nő azzal áll elő, hogy a férfi részegen, többszöri tiltakozása ellenére szexre kényszerítette. A férfi tagadja ugyan a vádat, de kiszáll a szenátori székért folyó versenyből.

Ez eddig szinte tucatügy is lehetne. A progresszív populista Graham Platner sztorija azonban a most szerdai lemondásától visszafelé nézve igazán erős, sőt extrém.

A Demokrata Párt legismertebb progresszív arcai egy olyan figurát futtattak nyilvánosan és neveztek ki a párt jövőjének, Maine államban élő bejegyzett szavazói pedig 72 százalékos arányban támogattak az előválasztáson, akiről a sajtó megírta, hogy:

náci Totenkopf-tetoválást viselt a mellkasán, míg a dolog ki nem derült és el nem fedte egy másik tetkóval.

több tucat érintett, köztük nevüket is vállaló érintettek elmondása szerint fizikailag és verbálisan is durván bánt nőkkel.

a Redditen a nemi erőszak áldozatait hibáztatta, a feketéket smucigozta, a fehér vidékieket rasszistázta, buzizott és fegyveres ellenállásról fantáziált.

és lelkes „Tetszik!”-kel reagált arra, amikor Hamász-terroristák izraeli katonákat öltek meg.

A párt progresszív szárnya azonban mindezek tudatában is sztárolta őt, mivel úgy érezték, hogy Platner az ideális fegyver, egyben egyszemélyes recept a trumpisták legyőzéséhez, hiszen

populista,

radikális establisment- és nagytőkeellenes szövegeket tol,

Izrael-ellenes összeesküvés-elméleteket terjeszt,

és nem utolsó sorban jó pár éles bevetést megjárt háborús veterán,

aki olyan ruhákat és olyan arcszőrzetet hord, ahogy a demokraták progresszívjei a fehér munkásosztálybeli amerikaiakat elképzelik.

Graham Platner sztorija nemcsak a bizarrsága és a tragikomikus elemei miatt elképesztő, hanem azért is, mert akár komoly befolyása is lehet a világpolitika és világgazdaság alakulására a következő két évben. Ősszel jönnek ugyanis az amerikai időközi választások, és az utóbbi időben egyre inkább úgy tűnt, hogy Donald Trump népszerűtlensége miatt a demokraták akár a szenátusi és képviselőházi többséget is megszerezhetik. Ez azonban a botrány kirobbanásával és a demokraták paródiaszerű inkompetenciájának napvilágra kerülésével akár veszélybe is kerülhet.

De ki ez a Platner és hogyan juthatott ennyire magasra a bukása előtt?