Öntökönszúrás a javából: nemi erőszakkal vádolt, náci tetoválását eltüntető háborús veterán ránthatja magával az amerikai Demokrata Pártot

Egy demokrata színekben induló amerikai politikus szenátusi kampányát nemierőszak-vád siklatja ki: egy nő azzal áll elő, hogy a férfi részegen, többszöri tiltakozása ellenére szexre kényszerítette. A férfi tagadja ugyan a vádat, de kiszáll a szenátori székért folyó versenyből.
Ez eddig szinte tucatügy is lehetne. A progresszív populista Graham Platner sztorija azonban a most szerdai lemondásától visszafelé nézve igazán erős, sőt extrém.
A Demokrata Párt legismertebb progresszív arcai egy olyan figurát futtattak nyilvánosan és neveztek ki a párt jövőjének, Maine államban élő bejegyzett szavazói pedig 72 százalékos arányban támogattak az előválasztáson, akiről a sajtó megírta, hogy:
A párt progresszív szárnya azonban mindezek tudatában is sztárolta őt, mivel úgy érezték, hogy Platner az ideális fegyver, egyben egyszemélyes recept a trumpisták legyőzéséhez, hiszen
Graham Platner sztorija nemcsak a bizarrsága és a tragikomikus elemei miatt elképesztő, hanem azért is, mert akár komoly befolyása is lehet a világpolitika és világgazdaság alakulására a következő két évben. Ősszel jönnek ugyanis az amerikai időközi választások, és az utóbbi időben egyre inkább úgy tűnt, hogy Donald Trump népszerűtlensége miatt a demokraták akár a szenátusi és képviselőházi többséget is megszerezhetik. Ez azonban a botrány kirobbanásával és a demokraták paródiaszerű inkompetenciájának napvilágra kerülésével akár veszélybe is kerülhet.
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