Öntökönszúrás a javából: nemi erőszakkal vádolt, náci tetoválását eltüntető háborús veterán ránthatja magával az amerikai Demokrata Pártot

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Graham Platner egy júniusi kampánygyűlésen
Fotó: CJ GUNTHER/Getty Images via AFP

Egy demokrata színekben induló amerikai politikus szenátusi kampányát nemierőszak-vád siklatja ki: egy nő azzal áll elő, hogy a férfi részegen, többszöri tiltakozása ellenére szexre kényszerítette. A férfi tagadja ugyan a vádat, de kiszáll a szenátori székért folyó versenyből.

Ez eddig szinte tucatügy is lehetne. A progresszív populista Graham Platner sztorija azonban a most szerdai lemondásától visszafelé nézve igazán erős, sőt extrém.

A Demokrata Párt legismertebb progresszív arcai egy olyan figurát futtattak nyilvánosan és neveztek ki a párt jövőjének, Maine államban élő bejegyzett szavazói pedig 72 százalékos arányban támogattak az előválasztáson, akiről a sajtó megírta, hogy:

  • náci Totenkopf-tetoválást viselt a mellkasán, míg a dolog ki nem derült és el nem fedte egy másik tetkóval.
  • több tucat érintett, köztük nevüket is vállaló érintettek elmondása szerint fizikailag és verbálisan is durván bánt nőkkel.
  • a Redditen a nemi erőszak áldozatait hibáztatta, a feketéket smucigozta, a fehér vidékieket rasszistázta, buzizott és fegyveres ellenállásról fantáziált.
  • és lelkes „Tetszik!”-kel reagált arra, amikor Hamász-terroristák izraeli katonákat öltek meg.

A párt progresszív szárnya azonban mindezek tudatában is sztárolta őt, mivel úgy érezték, hogy Platner az ideális fegyver, egyben egyszemélyes recept a trumpisták legyőzéséhez, hiszen

  • populista,
  • radikális establisment- és nagytőkeellenes szövegeket tol,
  • Izrael-ellenes összeesküvés-elméleteket terjeszt,
  • és nem utolsó sorban jó pár éles bevetést megjárt háborús veterán,
  • aki olyan ruhákat és olyan arcszőrzetet hord, ahogy a demokraták progresszívjei a fehér munkásosztálybeli amerikaiakat elképzelik.

Graham Platner sztorija nemcsak a bizarrsága és a tragikomikus elemei miatt elképesztő, hanem azért is, mert akár komoly befolyása is lehet a világpolitika és világgazdaság alakulására a következő két évben. Ősszel jönnek ugyanis az amerikai időközi választások, és az utóbbi időben egyre inkább úgy tűnt, hogy Donald Trump népszerűtlensége miatt a demokraták akár a szenátusi és képviselőházi többséget is megszerezhetik. Ez azonban a botrány kirobbanásával és a demokraták paródiaszerű inkompetenciájának napvilágra kerülésével akár veszélybe is kerülhet.

De ki ez a Platner és hogyan juthatott ennyire magasra a bukása előtt?

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld progresszív populizmus demokrata párt Donald Trump Totenkopf tetoválás szenátusi választás maine graham platner nemierőszak-vád