Óriási kognitív disszonancia lett abból, hogy lehullt a lepel, és most már igazából nincs értelme

Április közepén Mronk a mesterséges intelligencia segítségével dolgozta fel a Hír TV instant klasszikussá vált választási műsorából azt a részt, amikor Gajdics Ottó a Fidesz bukása előtt még rendíthetetlen magabiztossággal várja az ellenfél teljes összezavarodását, majd ő zavarodik bele.

Aztán jöttek az újabb és újabb AI-dalok, majd az óriási kognitív disszonancia nemzetközi mémuniverzummá állt össze, és mostanra több komplett dumplalemezt generáltak le a világ mindenféle nyelvén, az elképzelhető összes, befogadható stílusban, rendes artworkkel.

Előbb jött Scratchmentől a 46 perces A Gajdics Multiverzum - Óriási Kognitív Disszonancia Session (erről talán a harmadik, Otis Gayle-féle dal a kedvencem):

Aztán a múlt héten Pepper Boonnak hála megérkezett a 2 órás Gajdics Nemzetközi Disszonancia (ezen messze a norvég black metalra hangszerelt Ótti GaldR - Enorm kognitiv dissonans a legjobb):

Mostanra pedig ugyanő elkészült a közel 1,5 órás Gajdics Még Több Nemzetközi Disszonanciával is (amit még nem tudtam elég alaposan meghallgatni, de Gajdi deutschrapje ígéretesnek tűnik):