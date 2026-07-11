Az USA eddig 3 millió dollárt fizetett ki a Havanna-szindróma áldozatainak

Az amerikai kormány közel 3 millió dollár (majdnem egymilliárd forint) kártérítést fizetett ki a Havanna-szindróma néven ismert rejtélyes idegrendszeri betegség áldozatainak – kémeknek, diplomatáknak és családtagjaiknak. Ez az első ilyen kifizetés amerikai hírszerzési alkalmazottak számára; a tünetekről egy évtizede, kubai CIA-tisztek jelentéseiből kezdtek beszámolni. Azóta máshol – például Kínában – szolgáló amerikai alkalmazottak is jeleztek hasonló, „szokatlan egészségügyi panaszokat”.

A kubai amerikai nagykövetség épülete Havannában Fotó: YAMIL LAGE/AFP

Az érintettek alacsony zúgásról, kattogásról, sivító hangokról, fémcsikorgásról, illetve koponyanyomásról, szédülésről és hányingerről számoltak be. A Pentagon a 2021-ben törvénybe iktatott Havana Act alapján folyósított kártérítés bejelentésekor közölte: továbbra is kiemelten kezeli az érintett személyzet ellátását.

Évek óta találgatások folynak arról, mi – és ki – áll a jelenség hátterében. Egyesek mikrohullámú sugárzásra gyanakodnak, mások szerint egy idegen hatalom valamiféle szonárfegyverrel támadhatta meg az amerikai külképviseletek dolgozóit és családtagjaikat. „Az agyam elromlott” – mondta 2022-ben a CBS Newsnak Erika Stith volt CIA-elemző, hozzátéve: a hazájuknak tett szolgálat miatt betegedtek meg, és megérdemlik, hogy törődjenek velük.

Tavaly a legtöbb amerikai hírszerzési szerv arra a következtetésre jutott, hogy nagyon valószínűtlen, hogy külföldi szereplő valamiféle új fegyverrel vagy prototípuseszközzel ártott volna az amerikai személyzetnek – bár a hírszerzési közösség egy kisebb része nem zárta ki teljesen ezt a lehetőséget. A Nemzeti Hírszerzési Tanács jelentése szerint egyetlen megkeresett szerv sem vonta kétségbe az érintettek szenvedésének valódiságát: úgy vélik, a dolgozók és családtagjaik valóban átéltek fájdalmas, traumatikus fizikai tüneteket, és őszintén számoltak be ezekről.

A jelenségről először 2016-ban számoltak be nyilvánosan, amikor kubai amerikai diplomaták betegségről és éjszakai fülsértő hangokról panaszkodtak. Azóta a világ több pontjáról, Washingtontól Kínáig érkeztek hasonló jelentések, ami egy idegen hatalom titkos szónikus fegyverére vonatkozó találgatásokat váltott ki.

2017-ben az amerikai kormány munkatársai és családjaik szédülésről, hányingerről és koncentrációs nehézségekről számoltak be, mire Washington a havannai nagykövetség személyzetének több mint felét kivonta Kubából. Kanada is hasonló tünetekről értesült saját havannai nagykövetségi dolgozóitól, ami 2019-ben a kanadai jelenlét jelentős csökkentéséhez vezetett. Bár az esetek jó évtizede kezdtek felbukkanni, egyesek szerint a jelenség jóval régebbre, a hidegháború éveire nyúlik vissza. (via BBC)