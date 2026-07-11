Egy tájfun miatt 1,7 millió embert telepítettek ki Kínában

Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt – jelentette szombaton a kínai állami média. Az előrejelzések szerint az idei év kilencedik tájfunja vasárnap hajnalban ér szárazföldet a kelet-kínai Vencsou térségében.

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A kínai meteorológiai szolgálat közlése szerint a Bavi szombaton a Csöcsiang tartománybeli Venling városától mintegy 200 kilométerre délkeletre haladt, szélsebessége elérte az óránkénti 144 kilométert. A kínai állami média szerint Csöcsiang tartományban több mint 1,7 millió, a szomszédos Fucsien tartományban pedig több mint 100 ezer embert költöztettek biztonságos helyre a vihar érkezése előtt.

A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva lassul és fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi szupertajfunként keletkezett, és múlt hétfőn 290 km/h szélsebességgel csapott le Guamra és az Északi-Mariana-szigetekre, majd a Szakisima-szigeteket következtek, mielőtt Kína keleti partvidéke felé vette volna az irányt. Japánban és Tajvanon egyelőre nem jelentettek halálos áldozatokat, a Fülöp-szigeteken viszont 17 ember halt meg a heves monszunesőzések következtében. A meteorológusok szerint a Bavi felerősítette a térségben uralkodó délnyugati monszunt, amely jelentős csapadékkal járt az ország több részén.

Kína déli részei közben még mindig a Majszak tájfun által a hét elején okozott pusztítás hatása alatt állnak. A Majszak legalább 39 ember életét követelte, és számos haszonállatot elpusztított, ami hatalmas mezőgazdasági károkat okozott. Emellett két ritka tornádót is kiváltott a központi Hubei tartományban. (via MTI, BBC)