Elengedték a volt brit képviselő halála ügyében őrizetbe vett férfit

A brit rendőrség elengedte a férfit, akit pénteken vett őrizetbe Ann Widdecombe brit képviselő halálának ügyében. A 78 éves nőt csütörtök reggel holtan találták délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában, a testén súlyos sérülések voltak.

A szombati tájékoztatás szerint a 26 éves brit férfi már nem része a vizsgálatnak.

„A gyilkossági ügyben indított nyomozás még a korai szakaszban jár, de jó ütemben halad. Minden szükséges eszközt bevetünk, minden bizonyítékot tüzetesen átvizsgálunk annak érdekében, hogy pontosan megtudjuk, mi történt”

– mondta Matt Longman, az ügyben területileg illetékes Devon és Cornwall megyei rendőrség főkapitánya. Hozzátette, hogy a rendőrség vár bármilyen, az ügyhöz kapcsolódó lakossági információt, azonban arra kérte az embereket, tartózkodjanak a gyilkossággal kapcsolatos elméletektől, különösen a közösségi médiában.

Fotó: OLI SCARFF/AFP

Keir Starmer brit miniszterelnök a BBC-nek nyilatkozva óva intett mindenkit a gyilkosság indítékaival kapcsolatos találgatásoktól, és nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani arra a kérdésre, hogy a bűncselekménynek lehettek-e politikai motívumai.

Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, majd a brit EU-tagság megszűnése előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt. Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be, 2023-ban pedig csatlakozott a Nigel Farage vezette, EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párthoz, aminek haláláig bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.

Konzervatív párti tagsága idején is a párt jobbszélének egyik politikai zászlóvivője volt: kampányolt az abortusz betiltásáért, az LMBT-közösség jogainak korlátozásáért és a halálbüntetés újbóli bevezetéséért. (MTI)