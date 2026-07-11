Eltávolították Balog Zoltán nevét a budapesti reformáció-emlékműről

„Balog Zoltán neve nem terheli tovább a Reformátorok terét.

Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy KÖSZÖNÖM!”

– írta szombat délutáni Facebook-posztjában Szabó Alexandra, a budapesti XVI. kerület országgyűlési képviselője. A Tisza képviselője képet is közzétett a Reformátorok terén létesített reformáció-emlékműről, melyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek 2017-ben.

Az emlékmű 2020-ban Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Az R. Törley Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy három méter átmérőjű kút található, amelyet Kálvin János, Luther Márton és Bocskai István bronzszobrai vesznek körül.

Az emlékmű avatásakor még Balog Zoltán vezette az emberi erőforrások minisztériumának nevezett tárcát, és beszédet is mondott, melyből az alábbi mondatot az avatás után egy évvel az alkotó kezdeményezésére felvésték az emlékműre:

„Tartsd meg a hitet, újítsd meg és erősítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged”

Az idézet mögé odakerült Balog neve is, azonban a kegyelmi botrányban játszott szerepe miatt már a DK is követelte a neve eltávolítását, majd a választások után az új képviselő, Szabó Alexandra kezdeményezte a lépést. Először júniusban csak átfestették Balog nevét, majd most teljesen el is távolították. (via Telex)