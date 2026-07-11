Gianni Infantino szerint jöhetne a 64 csapatos vébé

Infantino mutogat Miamiban a skót-brazil meccsen 2026 június 24-én Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Gianni Infantino FIFA-elnök el tudja képzelni a foci-világbajnokság további bővítését és szerinte az ötletet érdemes is megfontolni a végéhez közeledő idei torna után.

Az olasz sportvezető a svájci blue Sport portálnak beszélt arról, hogy az egész világnak joga van részt venni a tornán, nem csak Dél-Amerika és Európa legjobbjainak. Ez egyébként elég fura érvelés a részéről, mert épp Ázsia és Afrika nyert a legtöbbet az idén alkalmazott 48 csapatos bővítéssel.

Infantino szerint hatalmas siker a mostani bővítés is, mert sokat fejlődött a válogatott foci, és magas a játék minősége a tornán. „Feltétlenül meg kell vizsgálni a 64 csapatos vébé lehetőségét” – nyilatkozta az olasz.

Annyiban a dolog logikus, hogy a 48 csapatos lebonyolítás a legkevésbé ideális, mert így mindenképp matekozni kell a csoportkörben a legjobb harmadikokkal, és ettől nehezen átlátható a továbbjutás. Ennél a 32 csapat biztos jobb volt, de ez a gond 64 esetében sem állna fenn.

A gond inkább az, hogy nem mindenki osztja Infantino véleményét a meccsek és a torna átlagos minőségével kapcsolatban, és így is 104 meccset bonyolítanak az idei vébén, 64 csapat esetében ez már 128 lenne.

A 2030-as vébét egyébként Spanyolország, Portugália és Marokkó rendezi közösen, de rendeznek majd meccset Argentínában, Paraguayban és Uruguayban is. (Yahoo)