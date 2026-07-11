„Ha valakitől félhetnek a franciák, azok mi vagyunk”

„Ego Yamal” a hajpánton a belgák ellen Fotó: DAVID RAMOS/Getty Images via AFP

Spanyolország pénteken bejutott a legjobb négy közé és kedden Franciaország ellen játszhat a döntőbe jutásért a 2026-os világbajnokságon. A spanyol csapat Mikel Merino 88. percben szerzett góljával kerekedett felül az ellenfélen, 2-1 lett a vége.

Bár se gólt, se gólpasszt nem jegyzett, a meccs emberének Lamine Yamalt, a Barcelona fiatal sztárját választották. Yamal egyre jobb formába lendül a tornán, de még így is messze elmaradt a legnagyobb sztárok szintjétől a tornán, ahol eddig egy gólt lőtt. Persze messze ő a legfiatalabb is a nagyágyúk között: épp a keddi elődöntő előtti nap ünnepli 19. születésnapját.

Yamal a belga meccs után tartott sajtótájékoztatón arra emlékeztetett, hogy a spanyolok a legutóbbi két kieséses szakaszban játszott meccsükön kiverték a franciákat. És nem is volt az olyan rég.

A 2024-es Európa-bajnokságon az elődöntőben találkoztak, és akkor a spanyolok – többek közt Yamal góljával – 2-1-re győztek a franciák ellen. Tavaly pedig, a jóval alacsonyabb presztízzsel bíró Nemzetek Ligájában 5-4-re győztek a spanyolok a stuttgarti elődöntőben – ott Yamal kétszer is betalált. Utóbbi meccs annyiban relevánsabb, hogy ott már a részben megfiatalított francia csapat volt a pályán, de közben a Nemzetek Ligáját a nagy válogatottak nem igazán veszik komolyan.

„Ha valakitől félhetnek, azok mi vagyunk. (...) Kivertük őket korábban is kétszer egymás után. Azt hiszem, hogy ez a világbajnokság két legjobb csapata. Meglátjuk mi lesz, de mi biztos nem félünk”

– nyilatkozta a Barcelona játékosa.

A spanyoloknak ez lesz az első elődöntőjük világbajnokságon azóta, hogy 2010-ben megnyerték a tornát. Franciaország közben sorozatban harmadik világbajnoki döntőjéért lép majd pályára.

Yamal játéka kulcskérdés lesz a franciák ellen is. Egyre nagyobb figyelem övezi a játékát. Kritizálták sokan a közösségi médiában, amiért nem eléggé csapatban gondolkodik, és túl egoista. Erre azzal reagált, hogy pénteken egy „Ego Yamal” feliratú hajpántban lépett pályára. (EPSN)