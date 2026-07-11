Paolo Maldini gondjára bízzák a válogatottat a történelmi válságban lévő olaszok

Paolo Maldini, az AC Milan legendája 2025 szeptember 7-én Fotó: PIERO CRUCIATTI/AFP

Paolo Maldinit bízta meg az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) a válogatott technikai igazgatói pozíciójával – adta hírül szombaton a Gazzetta dello Sport.

Maldini feladata kimondottan az lesz, hogy kihúzza a csávából a történelmi válságba süllyedt olasz válogatottat, amelyik sorozatban harmadik világbajnokságáról maradt le. A feladat jelentőségét pontosan szemlélteti, hogy ilyen pozíció korábban nem létezett a válogatottnál.

Vagyis Maldini nem szövetségi kapitány lesz, hanem egy szinttel feljebbről felügyeli majd a Squadra Azzurra jövőjét. Maldini tanácsadója volt milanos csapattársa, a brazil Leonardo lesz.

A szövetségi kapitányról egyelőre nem döntött a Giovanni Malago vezette szövetség. Az esélyesek között a két korábbi kapitányt, az Európa-bajnok Roberto Mancinit és Antonio Contét emlegetik.

A válogatott védőjeként legenda státuszig emelkedő Maldini az olasz futball egyik legnagyobb respekttel rendelkező figurája, aki klubvezetőként is bizonyított már a Milannál.

A kinevezése pontosan mutatja, hogy milyen mélységből kell kirángatni az olasz futballt, különös tekintettel a válogatottra.