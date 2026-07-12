Hatalmas bölénybika dobott a levegőbe és sebesített meg egy turistát a Yellowstone Nemzeti Parkban

Egy bölénybika a levegőbe dobott és súlyosan megsebesített egy turistát a wyomingi Yellowstone Nemzeti Parkban – írja a New York Post. Az esetről videó is készült, amin látható, ahogy a bölény két és fél méter magasra ökleli fel az egyelőre ismeretlen férfit, mintha csak rongybaba lenne.

„Csak néhány felvételt próbáltam készíteni arról, ahogy a bölény dühöng” – mondta a Cowboy State Dailynek a montanai fotós, Mike MacLeod, aki a videót készítette.

„Egy ponton azonban magamra kellett vonnom a bölény figyelmét. Nagyon féltem attól, hogy a földön fekvő férfit is felökleli, ezért abbahagytam a videózást, odarohantam a bölényhez, hangosan kiabáltam, és megpróbáltam a lehető legnagyobbnak és legfélelmetesebbnek mutatni magam” – mesélte MacLeod.

Miután a bölény elment, a fotós és a többiek a sérült férfi segítségére siettek. A turista állapotáról egyelőre nincsenek hírek.