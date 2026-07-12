Hétfőn meg kell semmisíteni a szavazólapokat

A választási eljárásról szóló törvény alapján a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon meg kell semmisíteni a választási iratokat (a jegyzőkönyvek kivételével), a jegyzőkönyvek első példányát pedig át kell adni a Magyar Nemzeti Levéltárnak. Ezeket a feladatokat hétfőn kell teljesíteni.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

A választási irodákban a szavazólapok mellett az ajánlóíveket, a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket, a külképviseleti névjegyzéket, a levélben szavazók jegyzékét, a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét, valamint a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat is meg kell semmisíteni.

Ugyanígy kell eljárni a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére megbízottak, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településekre delegált megfigyelők nyilvántartott személyes adataival is. (via MTI)