Lakópark épülhet a volt MSZP-székház helyére

A XI. kerületi képviselő-testület megszavazta, hogy az önkormányzat szerződést kössön a Forestay ingatlanfejlesztővel, így 140 lakásos lakópark épülhet a Feneketlen-tó mellé. Az ingatlanfejlesztő az egykori MSZP-székház helyére építkezne, miután lebontotta a jellegzetes szocreál épületet.

A Telex cikke szerint a döntést a László Imre DK-s polgármester mellett álló baloldali többség támogatta, a fideszesek és a kutyapártos képviselők egy része viszont nemmel szavazott. A képviselő-testületi ülésen néhány tucatnyi lakos „Újbuda megtelt” és „Stop betonlobbi” feliratú táblákkal tiltakozott a döntés ellen.

Az ingatlanfejlesztő a Villányi út 11-13. számú telekre építkezhet. A címen található épület az 1970-es években az MSZMP Budapesti Bizottságának oktatási épülete volt, később a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem központjának adott otthont. Az MSZP a rendszerváltás után kapta meg az épületet, amiben jelenleg diákhotel működik.

A Villányi úti volt MSZP-székház Fotó: Nagy Zoltán/MTI/MTVA

A beruházó írásos megegyezést kötött a Gellért-hegy oldalában álló házak lakóival, hogy az eredeti tervekhez képest alacsonyabb lakóházakat építenek, amik így nem lógnak majd a pártszékháznál nagyobb mértékben bele a gellért-hegyiek panorámájába. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján az új épületek legmagasabb pontja 26,95 méter lehet, ami szintén alacsonyabb a korábbi terveknél.

A tiltakozó helyi lakosok azt szerették volna, hogy az önkormányzat érje el, ne lakópark, hanem valamilyen intézmény (például kollégium) épüljön a telken, mert szerintük a társasház túlságosan megterhelné a környék infrastruktúráját. Erhardt Attila újbudai alpolgármester szerint az épület korábban hallgatók ezreit szolgálta ki, és nagyobb volt az infrastruktuális igénye, mint egy 140 lakásos társasháznak.

Az ingatlanfejlesztő ügyvezető-tulajdonosa azt mondta, az építési szabályok alapján akár 9 emeletes épületeket is építhetnének és 200-300 lakást is kialakíthatnának. Viszont csak ötemeletes házakat és 140 lakást szeretnének építeni. A volt MSZP-székházban található, 500 ezer elemből álló különleges üvegmozaikot pedig mindenképpen szeretnék megőrizni.