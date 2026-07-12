Meghalt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese

A Bon-Bon együttes a Facebookon jelentette be, hogy súlyos betegségben meghalt 56 éves énekese, Szolnoki Péter. Arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, hogy részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki.

Szolnoki Péter családja és Török Tamás, a Bon-Bon másik alapítója június közepén azt írta, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt a következő hetekben elmaradnak a koncertek. A bejegyzésből kiderült, hogy az énekest kórházban kezelik. A Bon-Bon májusban még jubileumi nagykoncertet adott a Budapest Arénában.

Szolnoki Péter Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Nyolcévesen kezdett fuvolázni, 14 és 19 éves kora között a Zalka Máté Zenész Tiszthelyettesképző Szakközépiskola diákja volt. Miután elvégezte az iskolát, 1989-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Fúvós-szimfonikus Zenekarának tagja lett. 1990 első felében a tatai katonazenekarban, majd az év második felétől egészen 2009-ig a Police Big Band zenekarban dolgozott. A fuvolázás mellett énekelt és basszusgitározott is.

Az 1993-as Ki mit tud? elődöntőjében jazz kategóriában szerepelt. Ugyanebben az évben találkozott Török Tamással, akivel 1995-ben alakították meg a Bon-Bont. Szolnoki Péter énekelte a 2002-es Valami Amerika című film dalát is.