Hiába menekültek a mosdóba, 27-en haltak meg Bangkokban, amikor koncert közben kigyulladt egy bár

Legalább huszonheten meghaltak, több mint hatvanan pedig megsérültek, amikor tűz ütött ki hétfőre virradóra egy bárban Bangkokban - írja a BBC. A város óriáspiacáról is ismert, a turisták között is népszerű Chatuchak negyedbe nem sokkal éjfél után riasztották a tűzoltókat egy Rong Beer Na Lat Phrao nevű szórakozóhelyhez. A halálos áldozatok között kilenc férfi és tizennyolc nő van, nyolc sérült állapota válságos.

Szemtanúk szerint a tűz a színpad közelében keletkezett, majd nagyon gyorsan átterjedt az épületre. Az X-en közzétett felvételeken az látható, hogy lángok csapnak ki a bejáraton, miközben az emberek sikoltozva próbálnak kijutni.

Egy, az este a bárban fellépő zenész szerint először egy kapcsolószekrénynél csaptak fel a lángok, majd robbanás történt. Sok vendég a mosdókban próbált menedéket keresni a füst és a tűz elől, a legtöbb holttestet is ott találták meg. A bangkoki katasztrófavédelem szerint az áldozatok többsége füstmérgezésben halhatott meg.

Fotó: CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP

A város kormányzója azt mondta, a mennyezet gyúlékony dekorációi gyorsíthatták a tűz terjedését, a mérgező füstben pedig sokan elvesztették az eszméletüket. A hatóságok azt is vizsgálják, akadályozták-e asztalok vagy a berendezés nem akadályozta-e a vészkijárat elérését.