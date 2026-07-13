Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park színésze

78 éves korában meghalt Sam Neill északír származású új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park-széria három filmjéből ismernek. Ő alakította Alan Grant paleontológust:

Az 1947-es születésű színész rengeteg filmben és sorozatban játszott, olyanokban, mint a Tudorok vagy a Peaky Blinders, illetve a Thor-szuperhősfilmek.

Ő volt a főszereplője az első, 35 milliméteres filmre forgatott új-zélandi játékfilmnek 1977-ben, két évvel később pedig egy ausztrál filmben nyújtott alakítása nyitotta meg előtte Hollywood kapuit. Ahová sátáni lényként érkezett meg. 81-es amerikai debütálása ugyanis az Omen III.-ban volt, amiben azt a felnőttet játszotta, aki a sátánfajzat gyerekből lett. Második amerikai filmje is horror volt, utána viszont minden műfajban népszerű lett. Pályája kezdetén ő volt a nagy dívák partnereként fellépő szerény fickó: gyors egymásutánban szerepelt Isabelle Adjani, Meryl Streep (kétszer) és Nicole Kidman partnereként. Egyszer majdnem ő lett James Bond, de végül Timothy Dalton kapta a szerepet.

Bár Neillnél 2022-ben, az utolsó Jurassic-film forgatása után ritka vérrákot diagnosztizáltak, és úgy volt, hogy élete végéig kemoterápiás szereket kell szednie, családja a gyászközleményben külön jelezte, hogy már nem volt rákos.