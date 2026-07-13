Óriási erdőtűz Párizs közelében, még a nyár elején vagyunk, de ez már a harmadik brutális hőhullám Franciaországban

Lángokban áll a Párizshoz közeli fontainebleau-i erdő, az, ami Adytól Paál Lászlóig sok magyar művészt is megihletett. Az erdő nyugati része vasárnap kapott lángra. Az erdő és a közeli tarlók már több mint 800 hektáron égnek, és a lángok továbbra is terjednek, annak ellenére, hogy 400 tűzoltót és repülőgépeket vetettek be a megfékezésükre. Ez az első alkalom, hogy a nyári erdőtüzeknek elvileg jobban kitett Dél-Franciaországból Párizs mellé kellett küldeni a tűzoltó repülőket.

Fotó: FRANCK DESPREZ/AFP

A fontainebleau-i erdő hetven kilométerre van Párizstól délkeletre. A lángok miatt vasárnap az A5-ös autópályát és az erdőhöz közeli TGV-ket is le kellett állítani, ezért a Párizs és Marseille közötti vasúton hat-hét órás késések alakultak ki.

A mostani már a nyár harmadik brutális hőhulláma Franciaországban. Miután június végén már napokig 40 fok feletti kánikula volt több régióban is, most újra 37 és 41 közötti cúcsok vannak az ország nagy részén, emiatt 37 megyében vörös riasztás van érvényben. Laurent Nunez belügyminiszter vasárnap arra figyelmeztetett, hogy a forróság, a száraz növényzet és a szél miatt idén egy hónappal hamarabb kezdődött a tűzszezon. Július közepére összesen már 25 ezer hektár égett le Franciaországban - kétszer akkora terület, mint tavaly ilyenkor.

(via Le Figaro)