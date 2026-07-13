Őrizetbe vették az egyetlen nyíltan háborúellenes orosz elnökjelöltjelöltet

Őrizetbe vette a rendőrség Borisz Nagyezsgyin orosz ellenzéki politikust. Az intézkedés okáról egyelőre nem közöltek részleteket – írja a száműzetésből működő független orosz hírportál, a Meduza.

Borisz Nagyezsgyin, a Polgári Kezdeményezés párt elnökjelöltje autóval távozik, miután részt vett a Központi Választási Bizottság moszkvai ülésén 2024. február 8-án.

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A politikust három nappal korábban, július 10-én vette fel az orosz igazságügyi minisztérium a külföldi ügynökök nyilvántartásába. A tárca szerint más külföldi ügynökök és nemkívánatosnak minősített szervezetek anyagait terjesztette, valótlan információkat közölt az orosz hatóságok döntéseiről, valamint engedély nélküli tüntetéseken és demonstrációkon való részvételre buzdított.

Nagyezsgyin korábban azt mondta, a minősítés nem fogja eltántorítani a politizálástól.

„Továbbra is élni és küzdeni fogok. Aligha változtat ez bármit a politikai pályafutásomon. Továbbra is indulni fogok az Állami Dumába, és folytatom az aláírásgyűjtést”

– fogalmazott.

Nagyezsgyin a 2024-es orosz elnökválasztáson akart elindulni. Ő volt az egyetlen nyíltan háborúellenes jelölt, indulását pedig széles körű civil támogatás kísérte: az aláírásgyűjtő pontoknál hosszú sorok alakultak ki. Az orosz Központi Választási Bizottság végül nem engedte indulni, arra hivatkozva, hogy az összegyűjtött ajánlások között túl magas volt a hibásnak minősített aláírások aránya.

A politikus idén június közepén ismét megpróbált visszatérni a politikába. Független jelöltként benyújtotta indulásához szükséges dokumentumait az Állami Duma következő választására, majd megkezdte a támogató aláírások gyűjtését. Erre azonban aligha lesz lehetősége: Oroszországban 2024 májusa óta a „külföldi ügynöknek” minősített személyek nem indulhatnak választásokon.