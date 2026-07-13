Robert „Magyar” Brovdi: Az orosz árnyékflotta 15 hajójára mértek csapást

Az ukrán drónerők hétfőre virradóra csapást mértek az orosz árnyékflotta 15 hajójára – közölte a „Magyar” hívójelű Robert Brovdi, az egység kárpátaljai származású parancsnoka a Facebookon. A posztban azt írta, hogy a 15-ből hét tartályhajó, öt ömlesztettáru-szállítóhajó, egy komp és két vontatóhajó. A drónok július 6. és 13. között összesen 105 vízi jármű ellen hajtottak végre eredményes csapásokat.

Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy az ukrán drónok egy hét alatt 90 orosz hajót találtak el.

Brovdi a támadásról videót is közzétett a bejegyzéshez írt kommentben.

Vasárnap és hétfőn a Krímben és Ukrajna más, orosz megszállás alatti területein kilenc energiaelosztó alállomást támadtak, valamint 48 órán belül másodszor is eltalálták a Kubany–Krím energetikai híd Oroszországból a Krímbe irányuló villamosenergia-átviteli stratégiai csomópontját. Emellett csapásokat mértek a légvédelem négy elemére is. Megsemmisült egy Sz-400-as légvédelmi fegyver indítóállása, egy Tor légvédelmi rakétarendszer, valamint két radarállomás is.

„Az elmúlt 24 órában a pilóta nélküli rendszerek erői a front teljes taktikai mélységében 1725 célpont ellen hajtottak végre műveleteket” – közölte Brovdi.

A dél-ukrajnai Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy reggel orosz dróntámadásokban négy ember sebesült meg Herszon városában. Ivan Fedorov, a délkeleti Zaporizzsja megye kormányzója közölte, hogy Zaporizzsja városában két holttestet emeltek ki annak a háznak a romjai alól, amelyet egy orosz drón semmisített meg. Az éjszakai támadás következtében a sebesültek száma tizenegyre emelkedett.

Az ukrán katonai hírszerzés hétfői jelentése szerint az oroszok kamikaze drónok irányítóközpontjait telepítik a zaporizzsjai atomerőmű területén. A közlés szerint Oroszország gyakorlatilag saját katonai bázisává alakította a zaporizzsjai atomerőművet. Az erőmű területén, ahol mind a hat atomreaktor hideg leállásban van, az orosz hadsereg katonai technikát helyezett el az 1-es, 2-es, 5-ös és 6-os blokk turbinacsarnokaiban. A pincékben és óvóhelyeken a megszállók fegyverraktárakat rendeztek be, a reaktorépületek tetején pedig géppuskafészkeket és rakétakomplexumokat telepítettek. Lőszert és katonai felszerelést az erőmű blokkjait más épületekkel összekötő műszaki átjárók és felüljárók alatt is tárolnak.

Emellett az egykori Kahovkai-víztározó partvidékéhez közeli egyes műszaki helyiségeket az orosz erők elaknásították. Az atomerőmű őrzését az orosz nemzeti gárda mintegy 1500 fős kontingense látja el.

„A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakértői nem rendelkeznek teljes körű hozzáféréssel az erőmű blokkjaihoz és a speciális műszaki helyiségekhez. Az ellenőrzéseket előre egyeztetett terv és útvonal alapján végzik, ami jelentősen megnehezíti vagy ellehetetleníti a zaporizzsjai atomerőmű helyzetének objektív értékelését” – fogalmazott a hírszerzés.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon nyilvánosságra hozta, hogy két, Kijev megyei civil meggyilkolása miatt tíz embert vettek őrizetbe, köztük a 155. dandár egykori parancsnokát.

Ukrán sajtóértesülések szerint június 28-ára virradóra hét ember tört be két testvér kalinyivkai házának udvarára Kijev megyében, majd ismeretlen helyre hurcolták őket. „Ez az ügy nem csupán egy közösséget és nem csak Kijev megyét érinti. Az igazság teljes feltárása és valamennyi felelős elszámoltatása az egész ország érdeke. Ez meg is fog történni” – hangoztatta az államfő.