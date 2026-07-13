Tízezres többlethalálozást okozott Európában a júniusi extrém hőhullám

Több mint 10 ezer többlethalálozást regisztráltak Európában a június végi rekordhőhullám idején – írja a Reuters az EuroMOMO adatai alapján. Ezek alapján a június 22. és 28. közötti héten 27 országban összesen 10 650-nel többen haltak meg a szokásosnál. Az áldozatok nagy többsége, több mint kilencezer ember, 65 év feletti.

Az évnek ebben a szakaszában rendkívül szokatlan az ekkora többlethalálozás, és azt nehéz lenne mással magyarázni, mint a szélsőséges hőséggel - mondta Lasse Vestergaard, az EuroMOMO-nak otthont adó dán Statens Serum Institut vezető orvosa. A forróság hőgutát okozhat és súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegségeket, különösen az idősek körében - emelte ki.

A hőhullám Franciaországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is rekordokat döntött, iskolabezárásokat és áramellátási zavarokat okozott.

Tinédzserek ugranak a vízbe a Canal Saint-Martin fölött átívelő hídról a több mint 35 Celsius-fokos hőhullám idején Párizsban 2026. május 29-én Fotó: Telmo Pinto/NurPhoto via AFP

Franciaországban és Belgiumban különösen sok többlethalálozást mértek, Belgiumban pedig 2000 óta egyetlen hőhullám idején sem regisztráltak ilyen magas értéket. Egy másik tanulmány szerint a májusi és júniusi hőhullámok Angliában és Walesben 2700 hőséghez köthető halálesetet okozhattak, ezek 42 százaléka pedig a globális felmelegedés által felerősített hőség következménye lehetett.

A következő hőhullám közben már meg is érkezett nyugat-Európába: Franciaországban, ahol a tűzoltók közben óriási erdőtüzekkel küzdenek, ismét 37 és 41 fok közötti csúcsok vannak.