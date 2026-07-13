Tízezres többlethalálozást okozott Európában a júniusi extrém hőhullám

Több mint 10 ezer többlethalálozást regisztráltak Európában a június végi rekordhőhullám idején – írja a Reuters az EuroMOMO adatai alapján. Ezek alapján a június 22. és 28. közötti héten 27 országban összesen 10 650-nel többen haltak meg a szokásosnál. Az áldozatok nagy többsége, több mint kilencezer ember, 65 év feletti.
Az évnek ebben a szakaszában rendkívül szokatlan az ekkora többlethalálozás, és azt nehéz lenne mással magyarázni, mint a szélsőséges hőséggel - mondta Lasse Vestergaard, az EuroMOMO-nak otthont adó dán Statens Serum Institut vezető orvosa. A forróság hőgutát okozhat és súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegségeket, különösen az idősek körében - emelte ki.
A hőhullám Franciaországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is rekordokat döntött, iskolabezárásokat és áramellátási zavarokat okozott.
Franciaországban és Belgiumban különösen sok többlethalálozást mértek, Belgiumban pedig 2000 óta egyetlen hőhullám idején sem regisztráltak ilyen magas értéket. Egy másik tanulmány szerint a májusi és júniusi hőhullámok Angliában és Walesben 2700 hőséghez köthető halálesetet okozhattak, ezek 42 százaléka pedig a globális felmelegedés által felerősített hőség következménye lehetett.
A következő hőhullám közben már meg is érkezett nyugat-Európába: Franciaországban, ahol a tűzoltók közben óriási erdőtüzekkel küzdenek, ismét 37 és 41 fok közötti csúcsok vannak.