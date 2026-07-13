Vírusként terjed egy videó, amin egy orosz katona elveszíti az uralmát egy helikopterre tervezett géppuska felett

Felkapta az internet azt a felvételt, amelyen egy kiképzésnek tűnő gyakorlat során egy orosz katona elveszíti az uralmát egy YakB–12,7 típusú nehézgéppuska felett – számolt be róla a Times of India. A videón az látszik, hogy a fegyver a lövések leadása után hirtelen irányíthatatlanná válik és forogni kezd, miközben a közelben álló katonák menekülni kezdenek a kiszámíthatatlan irányba repülő lövedékek elől.

Russian soldier with a mobile air defense team nearly kills several other soldiers in a training incident, after losing control of his YakB-12.7mm Rotary Machine Gun, normally mounted on the Mil Mi-24 Hind Helicopter Gunship. pic.twitter.com/L63z2OvLkD — OSINTdefender (@sentdefender) July 12, 2026

A felvétel helyszínét és készítésének idejét független források egyelőre nem erősítették meg, és sérültekről sem érkezett hír.

A videón látható YakB–12,7 nem hagyományos földi fegyver. A négycsövű, 12,7 milliméteres forgócsövű géppuskát eredetileg a Mil Mi–24-es, NATO-kódnevén Hind harci helikopterhez fejlesztették ki. A fegyver a helikopter USPU–24-es géppuskatornyának elsődleges fegyverzete, vagyis légi használatra tervezték, nem földi állványra.

A közösségi médiában többen is megpróbálták megmagyarázni, mi okozhatta a balesetveszélyes helyzetet. Egyes bejegyzések szerint a mintegy 1400 kilogramm-erőnyi hátralökést kifejtő géppuskát úgy szerelték fel egy forgó toronyra, hogy a cső nem esett egybe a torony forgástengelyével. Vagyis a kialakítás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fegyver elszabadult, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.

A felvétel akkor kezdett terjedni az interneten, amikor az orosz–ukrán háborúban ismét felerősödtek a harcok.