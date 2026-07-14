Az ICE lelőtt egy kolumbiai állampolgárt egy bevándorlási akció során

Az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE egyik ügynöke halálosan meglőtt egy 26 éves kolumbiai állampolgárt a Maine állambeli Biddefordban egy hétfő reggeli bevándorlási művelet során – írja a BBC.

Ez a közelmúltban a második olyan eset, amikor az ICE halálos erőt alkalmazott egy olyan bevándorlóval szemben, aki nem a hatósági akció eredeti célpontja volt.

Az ICE közlése szerint ügynökei egy jogerős kiutasítási határozattal rendelkező személyt kerestek egy biddefordi címen. Amikor megpróbáltak megállítani egy onnan elhajtó autót, a jármű állítólag menekülni próbált, és az egyik tiszt „a közbiztonságot féltve” tüzet nyitott. A hatóság nem részletezte, pontosan miért tartotta veszélyesnek a helyzetet.

Aaron Frey, Maine demokrata főügyésze szerint az elsődleges információk alapján a sofőr az egyik ügynök irányába próbált elhajtani, mire halálosan meglőtték. Az érintett ICE-tisztet a vizsgálat idejére felfüggesztették, az ügy kivizsgálását pedig a belbiztonsági minisztérium főfelügyelői hivatala vette át. Angus King demokrata szenátort a belbiztonsági minisztérium vezetője, Markwayne Mullin először arról tájékoztatta, hogy a lelőtt férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben. Néhány órával később azonban korrigálta ezt, és közölte, hogy az áldozat valójában nem a művelet célpontja volt. King szerint a tiszteken nem volt testkamera, ezért a vizsgálatnak azt is tisztáznia kell, indokolt volt-e a halálos erő alkalmazása.

Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Kolumbia nagykövetsége tájékoztatást és magyarázatot kért az amerikai hatóságoktól. A Maine-i Bevándorlók Jogaiért Koalíció szerint az áldozat egy 26 éves, munkavállalási engedéllyel rendelkező kolumbiai férfi volt, aki a környéken élt a feleségével és a lányával. Szemtanúk szerint az ICE ügynökei egy fehér autót vettek körül, majd legalább négy lövés hallatszódott. Egy nő azt mondta, látta, ahogy az áldozat felesége térdre rogy a férje holtteste mellett, miközben a kislányuk sírva állt a közelben egy rózsaszín hátizsákkal. A lövöldözés után tüntetések kezdődtek Biddefordban és Susan Collins republikánus szenátor irodájánál.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet a belbiztonsági minisztérium és az ICE fellépésére. A múlt héten egy ICE-tiszt halálosan meglőtte az 52 éves mexikói építőmunkást, Lorenzo Salgado Araujót, miközben egy houstoni építkezésre tartott. A szövetségi hatóságok később elismerték, hogy a férfi nem volt a művelet célpontja, ugyanakkor azt állították, hogy megpróbált elütni egy ügynököt.