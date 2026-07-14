Egy whiskys üveget szorongató kitömött mosómedvével tért haza a vébéről Erling Haaland

Hétfőn hazatért a világbajnokságról a norvég labdarúgó-válogatott, Erling Haalandnak, a torna legszórakoztatóbb játékosának pedig ismét sikerült magára vonnia a figyelmet: a Manchester City csatára egy 750 dollárért – átszámítva közel 240 ezer forintért – vásárolt, whiskys üveget tartó kitömött mosómedvével a hóna alatt szállt le a csapat gépéről.

Az érkezésről készült képeket a közösségi médiában is megosztotta, ezzel a szöveggel:

„Hazáig követett.”

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Az NDTV Sport szerint a különös szuvenírt Haaland még július elején, a norvég válogatott texasi tartózkodása alatt vásárolta. Két meccs között ellátogatott a dallasi Wild Bill’s Western Store-ba, ahol fekete cowboykalapot, bőrcsizmát és pólót is vett. Az üzletben azonban a preparált állatok is felkeltették az érdeklődését, közülük pedig végül a „Whisky Raccoon” nevű darabot választotta.

A kitömött, üveget szorongató mosómedve hamar Haaland világbajnoki kabalájává vált. Többször feltűnt a csatár Snapchat-bejegyzéseiben is, és a válogatott tagjai a torna alatt szállodáról szállodára, városról városra magukkal vitték. Patrick Berg, a norvég válogatott középpályása az NRK sportcsatornának azt mondta, fogalma sincs, miért került hozzájuk az állat.

„Egész úton velünk volt. Nem tudom, hogy az övé-e, de vittük szállodáról szállodára, városról városra. Mondhatjuk, hogy egy kis kabala volt”

– mondta. A dallasi üzlet tulajdonosai természetesen örültek a világsztár látogatásának, és Haaland fényképét a honlapjuk főoldalára is kitették. A 750 dolláros preparátum a futballista vásárlása után rövid idő alatt elfogyott az internetes áruházból.

Norvégia története során először jutott be világbajnokságon a negyeddöntőbe, miután a nyolcaddöntőben Brazíliát is legyőzte. A csapatot végül Anglia búcsúztatta 2–1-re, Haaland pedig hét góllal a norvég válogatott legeredményesebb játékosaként zárta a tornát.

The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

A válogatottat hétfőn hatalmas ünnepléssel fogadták Norvégiában. A csapat különrepülőgépét vadászgépek kísérték, amikor belépett a norvég légtérbe, Oslóban pedig előbb V. Harald király és a királyi család tagjai fogadták a játékosokat, majd több mint százezer szurkoló ünnepelte őket a királyi palotánál és a belváros utcáin. A játékosokat nyitott tetejű busszal vitték végig a norvég fővároson. A Haakon koronaherceg vezetésével még a védjegyükké vált viking evezéses ünneplést is megcsinálták:

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Haaland a palotában még részt vett a királyi fogadáson, és kezet fogott az uralkodóval, a szabadtéri ünneplést azonban már kihagyta. A norvég média szerint a csatár röviddel később újabb magángépre szállt, és feltehetően Olaszországba indult nyaralni.

Címlapkép: JAN LANGHAUG/AFP