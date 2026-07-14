Hét év alatt 61 bírságot kapott a gödi Samsung-gyár, összesen 405 millió forint büntetés jött össze

Hosszas pereskedés eredményeként kapta meg az Átlátszó azokat a határozatokat, amelyek a gödi Samsung-gyárat marasztalják el működésbeli hiányosságok miatt. A dokumentumok egyike szerint 2025-ben négy fő súlyos veszélyeztetése miatt 12,5 millió forintos bírságot szabtak ki a gyárra.

A büntető határozat leírja, hogy egy ellenőrzés során kiderült: több dolgozó megfelelő képzettség és jogosultság nélkül kezelt veszélyes emelőgépeket, amivel súlyos és közvetlen veszélyeztetést okozott a cég, amely egyébként a munkavédelmi jogsértést váratlan munkaerő-változásokkal és létszámcsökkenéssel indokolta. Ezen kívül azonban sérült és hiányos vágógépet is találtak az ellenőrök, és megállapították, hogy a kémiai kockázatkezelést sem végezték el teljes körűen a gödi üzemben.

A gödi Samsung-gyár Fotó: Bankó Gábor/444

Szintén 2025-ben 100 milliós munkavédelmi bírságot kapott a cég 66 fő súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt. 2024-ben a katasztrófavédelem is megbüntette őket, mivel a második gödi akkugyár új épületeinek tűzvédelmi célellenőrzésére érkező szakembereket az előre megbeszélt időpontban nem engedték be a gyár épületébe.

A lap szerint a cég arra hivatkozott, hogy a nyílászárók ki- és becsukása olyan változást idézett volna elő a páratartalomban és a hőmérsékletben, ami a gyártáshoz használt termékek selejtezésével járt volna, s ez anyagi kárt okozott volna a Samsung SDI Zrt.-nek.