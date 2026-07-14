Hivatali visszaélés miatt elítélték Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök testvérét

Kilenc évre eltiltotta a közhivatal viselésétől egy spanyol bíróság kedden David Sánchezt, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök testvérét, akit a 2017-es badajozi kulturális kinevezésével összefüggésben hivatali visszaélésben mondott ki bűnösnek – írja a MTI.

David Sánchezt azzal vádolták, hogy családi kapcsolatai révén olyan állást kapott a Badajoz tartományi önkormányzatnál, amelyet kifejezetten őrá szabtak. A kinevezés idején Pedro Sánchez nem volt miniszterelnök, de már a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) vezetője volt, miközben a párt ellenzékben politizált.

A bíróság megállapította, hogy a tartomány zenei konzervatóriumainak felügyeletére létrehozott tisztségnek nem volt valós közigazgatási indoka, valójában David Sánchez személyes érdekeit szolgálta. A bíróság ugyanakkor felmentette David Sánchezt a befolyással üzérkedés vádja alól, ami szabadságvesztéssel is járhatott volna.

A miniszterelnök korábban azt mondta, az eljárás a szélsőjobboldal kampányának része. David Sánchez a tárgyalás során tagadta a terhére rótt cselekményeket. Az ítélet ellen fellebbezhet is.

A szocialista miniszterelnök kormányát és közvetlen környezetét az elmúlt két évben több korrupciós vizsgálat és botrány is érintette. Egy korábbi közeli munkatársát a múlt hónapban egy másik korrupciós ügyben 24 év börtönbüntetésre ítélték.