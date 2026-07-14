Már 81 milliárd dollárt kellett visszafizetnie az amerikai kormánynak Trump vámjai miatt

Az amerikai kormány a jelenlegi pénzügyi évben eddig 81 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza, miután a Legfelsőbb Bíróság februárban jogellenesnek minősítette a Donald Trump által elnöki hatáskörben kivetett vámok jelentős részét – írja a Guardian.

Egy évvel korábban, ugyanebben az időszakban mindössze 5 milliárd dollár volt a visszatérítések összege. A pénzügyminisztérium szerint a kifizetések megugrása szinte teljes egészében a bírósági döntéssel magyarázható. A Legfelsőbb Bíróság februárban kimondta, hogy Trump megsértette a szövetségi törvényt, amikor rendkívüli jogkörére hivatkozva, egyoldalúan rendelt el globális vámemeléseket. A kormánynak ezért vissza kell fizetnie az érintett vállalatok által befizetett összegeket.

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Trump a vámokat gazdaságpolitikája egyik legfontosabb eszközének tekintette. Azt ígérte, hogy segítségükkel visszahozza a gyártást az Egyesült Államokba, kedvezőbb kereskedelmi megállapodásokat köt és csökkenti a költségvetési hiányt. A hiány azonban a pénzügyi év első kilenc hónapjában 2 százalékkal nőtt.

Az államadósság kamatkiadásai közben 14 százalékkal, több mint 1000 milliárd dollárra nőttek, a katonai kiadások pedig 5 százalékkal emelkedtek. A jelenleg érvényben lévő, ideiglenes, 10 százalékos általános vám július 24-én lejár, a Fehér Ház azonban már újabb vámintézkedéseket készít elő.