Meghalt a holland játékvezető, akit pár hete szexuális bántalmazás gyanúja miatt kitettek a vb-keretből

Meghalt Rob Dieperink holland labdarúgó-játékvezető, akit néhány héttel korábban egy brit rendőrségi nyomozás miatt kitettek a világbajnokság játékvezetői keretéből – írja a BBC.

A londoni rendőrség áprilisban őrizetbe vette a férfit, miután bejelentés érkezett egy tizenéves fiú sérelmére elkövetett szexuális zaklatásról. A nyomozók térfigyelő kamerák felvételeit és digitális eszközöket is megvizsgáltak, de bizonyíték hiányában végül lezárták az ügyet. Dieperink később azt mondta, alaptalanul vádolták meg. Állítása szerint kezdettől fogva együttműködött a rendőrséggel, és mindenről tájékoztatta a FIFA-t, az UEFA-t és a Holland Labdarúgó-szövetséget.

Fotó: MARCEL VAN DORST/NurPhoto via AFP

A 38 éves játékvezető videóbíróként dolgozott volna a világbajnokságon, a FIFA azonban májusban levette a nevét a listáról. Dieperink azt mondta, csalódott a döntés miatt, ugyanakkor megköszönte a holland szövetség támogatását. 2017 óta vezetett mérkőzéseket a holland élvonalban, a 2024-es Európa-bajnokságon pedig videóbíróként dolgozott.

A Holland Labdarúgó-szövetség és a FIFA is részvétét fejezte ki Dieperink családjának és barátainak. A KNVB nagyra becsült játékvezetőként, valamint kedves és elhivatott kollégaként emlékezett rá. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.