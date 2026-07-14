Nőgyógyász végzettségű orvos látta el a válogatottat a vébén a szenegáli szövetség elnöke szerint

A szenegáli válogatott csapatorvosának nem volt meg a megfelelő szakorvosi háttere ahhoz, hogy ellássa a csapatot az észak-amerikai világbajnokságon – állította hétfőn az ország labdarúgó-szövetségének elnöke.

Abdoulaye Fall szövetségi elnök egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a csapatorvos „nőgyógyászként végzett”. Ez csak későn derült ki, és a játékosokban aggodalmat keltett, hogy megfelelő szintű egészségügyi ellátás áll-e rendelkezésükre.

„A hozzám eljutott visszajelzések alapján a játékosok nem érezték úgy, hogy megfelelő orvosi támogatást kapnak tőle”

– mondta Fall, hozzátéve, hogy a szövetség ezért további szakembereket vont be.

Szenegáli játékosok a vébén. Fotó: ERCIN ERTURK/Anadolu via AFP

A Szenegáli Sportorvosi Szövetség visszautasította a vádakat, és közölte, hogy Abderahmane Fediore sportorvosi és sportbiológiai szakirányú diplomával is rendelkezik. Korábban egy kórház fizioterápiás osztályát vezette, 2017 óta dolgozik a válogatott mellett, és több világbajnokságon, illetve Afrika-kupán is részt vett.

A vita a szenegáli csapat csalódást keltő világbajnoki szereplése után robbant ki. A válogatott a csoportban Norvégiától és Franciaországtól is kikapott, majd a legjobb 32 között Belgium ellen 2–0-s előnyről esett ki hosszabbításban. (Reuters)