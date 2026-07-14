Marco Rubio kampányt indított a Nemzetközi Büntetőbíróság felszámolására

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn kampányt indított a Nemzetközi Büntetőbíróság, az ICC „felszámolására”, mert az szerinte veszélyezteti az Egyesült Államok szuverenitását, és beavatkozhat az amerikai hadsereg, a rendvédelmi szervek, valamint a politikai vezetők tevékenységébe – írja a Guardian.

Rubio a Wall Street Journalban megjelent véleménycikkében azt a képet vázolta fel, hogy amerikai határőröket és választott vezetőket „egy nemzetközi bíróság elé hurcolhatják”, ahol külföldi bírák ítélkeznének felettük. Egy X-en közzétett videóban úgy fogalmazott:

„Ha tétlenül állunk, mindannyian külföldi bírák kényének-kedvének lesznek kiszolgáltatva, több ezer kilométerre az otthonuktól, és folyamatosan az a veszély fenyegeti majd őket, hogy büntetőeljárást indítanak ellenük, sőt börtönbe is kerülhetnek azért az úgynevezett »bűncselekményért«, hogy megvédték a saját országukat.”

Marco Rubio, amerikai külügyminiszter Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

A CNN szerint az amerikai külügyminisztérium arra próbálhat rávenni más országokat, hogy forduljanak szembe az ICC-vel. Egy amerikai tisztviselő azt mondta, hogy azok az államok, amik nem utasítják el a bíróság „hamis felhatalmazását”, miközben amerikai támogatásra támaszkodnak, „fokozott ellenőrzés alá kerülhetnek”. A lehetséges büntetések között szankciók, beutazási tilalmak és vízumok visszavonása is szerepelhet.

Nemzetközi jogi szakértők szerint Rubio félrevezetően mutatja be a bíróság jogköreit. Kenneth Roth, a Human Rights Watch volt vezetője hangsúlyozta: „Az ICC nem állítja, hogy joghatósága lenne az Egyesült Államok területén elkövetett cselekmények felett.” Szerinte Rubio valójában „a nemzeti szuverenitás jelszavába csomagolja” azt a törekvést, hogy az amerikaiak által külföldön elkövetett háborús bűncselekmények büntetlenül maradjanak.

„Trump azt akarja, hogy háborús bűncselekményeket követhessen el olyan országok területén, amik elfogadták a bíróság joghatóságát – erről szól ez az egész”

– mondta Roth.

Az Egyesült Államok nem tagja az ICC-t létrehozó Római Statútumnak, a bíróság azonban eljárhat olyan bűncselekmények ügyében, amiket a joghatóságát elfogadó országok területén követtek el. A Trump-kormányzat korábban támogatta az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűnök kivizsgálását, miközben élesen támadta az ICC-t, amiért az elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen.

Trump második ciklusának elején „nemzeti szükséghelyzetet” hirdetett az ICC Amerikát és Izraelt célzó, szerinte „törvénytelen és megalapozatlan” lépései miatt, majd szankciókkal sújtotta a bíróság vezetőit, bíráit és más, palesztin ügyekben dolgozó szereplőket. Raed Jarrar, a Dawn jogvédő szervezet vezetője szerint Rubio támadása „Ukrajnától Szudánig” akadályozhatja az igazságszolgáltatást, és nem az ICC-t, hanem „a második világháború hamvaiból létrejött, szabályokon alapuló nemzetközi rendet” bontja le. Egyelőre nem világos, hogy az ICC „felszámolására” tett ígéret pontosan hogyan befolyásolhatja a bíróság működését.