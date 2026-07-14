Trump több mint 90 százalékkal csökkentette két nemzeti emlékhely védett területét

Donald Trump amerikai elnök hétfőn több mint 90 százalékkal csökkentette két dél-utahi nemzeti emlékhely, a Bears Ears és a Grand Staircase–Escalante területét – írja a Reuters.

A Fehér Ház szerint a döntés célja, hogy

nagyobb teret engedjenek a legeltetésnek, a fakitermelésnek, a motoros szabadidős tevékenységeknek és más gazdasági célú fejlesztéseknek.

Bears Ears Fotó: MAMY SEBASTIEN / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Trump szerint „valami rendkívül jelentős és nagyon fontos dolgot” tesznek Utah és az egész ország lakói számára.

A két természeti és kulturális területet korábban Barack Obama, illetve Bill Clinton nyilvánította védetté. A Bears Ears számos, őslakos törzsek számára szent kulturális és régészeti helyszínnek ad otthont, a Grand Staircase–Escalante pedig színes sziklaalakzatairól és dinoszaurusz-kövületeiről ismert. Trump már első elnöki ciklusában is visszavágta a védett területek méretét, Joe Biden azonban később ismét kibővítette azokat.

A döntést környezetvédők és demokrata politikusok is bírálták. Az Earthjustice közölte, hogy jogi lépéseket tesz „e nagy becsben tartott tájak védelmének fenntartása érdekében”. Martin Heinrich demokrata szenátor szerint a Trump-kormányzat ismét „milliárdosok és nagy hatalmú iparágak érdekeit” helyezi a közterületek és az amerikai emberek érdekei elé, miközben „figyelmen kívül hagyják az őslakos törzsek véleményét, félreállítják a helyi közösségeket”.