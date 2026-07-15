Akár félórásra is nyúlhat a vb-döntő félidei szünete a nagyszabású show miatt

A FIFA minden eddiginél hosszabb félidei szünettel és a Super Bowlokon látott nagyszabású show-val készül a vasárnapi világbajnoki döntőre, amit a New Jersey-i MetLife Stadionban tartanak majd. A műsor a tervek szerint 11 percig tart majd, de egyelőre nem világos, pontosan mennyi idő telik el az első és a második félidő között.

Az Athletic több, az előkészületekre rálátó forrásra hivatkozva azt írta, hogy a FIFA körülbelül húsz percben szeretné maximálni a teljes szünetet. A BBC értesülései szerint ugyanakkor húsz-huszonöt perces félidővel számolnak, és olyan forgatókönyv is felmerült, amelyben a szokásos 15 perces szünethez külön hozzáadnák a 11 perces műsort. Az ausztrál Fox Sports és a Times ennél is tovább ment, és egyenesen harmincperces félidőről írt, amiben a műsor mellett a televíziós csatornák megszokott elemző blokkjainak is helyet biztosítanának. A FIFA hivatalosan még nem közölte a pontos forgatókönyvet.

A show szereplőit a Coldplay énekese, Chris Martin válogatta össze. A fellépők között lesz Madonna, Shakira, Justin Bieber, a BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel venezuelai karmester és a PS22 gyermekkórus, de feltűnnek majd a Szezám utca és a Muppet Show figurái is. A FIFA a produkciót a sport, a zene és a globális társadalmi szerepvállalás találkozásaként hirdeti.

Fotó: VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP

A félidei szünet meghosszabbítása rendhagyó megoldás, az IFAB szabályai szerint ugyanis a szünet legfeljebb 15 percig tarthat, és ettől csak a játékvezető engedélyével lehet eltérni. A hosszabb leállás a játékosoknak és az edzőknek is szokatlan helyzetet teremthet, mivel a csapatok normális esetben nem töltenek húsz-harminc percet az öltözőben két félidő között.

Ugyanakkor nem ez lenne az első alkalom, hogy egy nagyszabású félidei show miatt jelentősen elhúzódik a szünet. A tavalyi klubvilágbajnoki döntőt ugyanebben a stadionban rendezték, és J Balvin, Doja Cat, Tems, a Coldplay és Emmanuel Kelly közös koncertje miatt a második félidő csak nagyjából 24-25 perc után kezdődött el. A 2024-es Copa América döntőjében pedig Shakira fellépése miatt Argentína és Kolumbia játékosai körülbelül 26 percet vártak a folytatásra.

A Fox Sports felidézte, hogy a dél-amerikai szövetség, a CONMEBOL korábban hivatalosan is kezdeményezte a megengedett félidei szünet 25 percre emelését, az IFAB azonban elutasította a javaslatot. Az indoklás szerint a hosszabb leállás kedvezőtlenül hathat a játékosok fizikai állapotára és biztonságára.

A döntő előtt külön záróünnepséget is tartanak, ami másfél órával a kezdés előtt indul. A BBC szerint ezen Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és az IShowSpeed néven ismert streamer is szerepel majd, az amerikai himnuszt pedig Jennifer Hudson énekli el. A világbajnoki döntő helyi idő szerint délután háromkor, magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.