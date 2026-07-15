Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt

A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a Terrorelhárítási Központ közreműködésével elfogtak egy 33 éves német férfit, aki május 31-én hajnalban Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A jelentős sajtóvisszhangot kiváltó ügyben a német nyomozók nagy erőkkel keresték a magyar kapcsolatokkal is rendelkező K. M. A.-t. A férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogatóparancsot adtak ki ellene - írja a rendőrség.

Június 10-én a német hatóságok arról tájékoztatták a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat. A két szervezet hatékony és sikeres szűrő-ellenőrző tevékenysége során megállapította a keresett személy pontos tartózkodási helyét, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a TEK műveleti egységét is bevonták. A német hatóságoktól érkezett értesítést követően öt órán belül elfogták Budapest VIII. kerületében, majd előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra. Erről videót is kiraktak.

Az elfogást követően az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) koordinálta a szükséges nemzetközi együttműködést, valamint közreműködött az érintett személy bíróság elé állításában, és intézi a későbbi átadással kapcsolatos feladatokat is.

A police.hu-n megjelent közlemény szerint ez az eset ismét bizonyítja a NEBEK és a KR NNI közötti hatékony és összehangolt együttműködés jelentőségét.