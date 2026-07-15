Hosszú közleményben részletezi a tisztifőorvos, miért nem helyes állatoknak szánt féreghajtóval kezelni emberek rákját

Az elmúlt napokban a közösségi médiában és a sajtóban olyan felelőtlen nyilatkozatok jelentek meg, amelyek állatgyógyászati felhasználásra szánt féreghajtó készítmények humán daganatos betegségek kezelésében történő alkalmazásával kapcsolatban keltenek hamis reményt – ez áll az Országos Tisztifőorvos közleményében. Oroszi Beatrix határozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ivermectin- vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, daganatellenes hatásukat tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, használatuk pedig közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét és a gyógyulás esélyét.

A közlemény nem nevez meg senkit konkrétan, de június végén Schobert Norbert beszélt arról az Origo podcastjében, hogy ilyen szerekkel kezeli rákbeteg feleségét, Rubint Rékát.

A tisztifőorvos hangsúlyozza, hogy a daganatos betegséggel élők és családtagjaik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ezért érthető, hogy minden lehetséges gyógyulási lehetőséget szeretnének megismerni. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy egészségügyi döntéseiket kizárólag tudományosan igazolt, hiteles információkra alapozzák, ne pedig az interneten terjedő, megalapozatlan állításokra.

A jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nincs olyan klinikai vizsgálati eredmény, amely igazolná az ivermectin vagy a fenbendazol biztonságos és hatékony alkalmazását daganatos betegségek kezelésében. Ezek a készítmények nem szerepelnek sem a hazai, sem a nemzetközi onkológiai szakmai irányelvek által ajánlott daganatellenes kezelések között.

Az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, használatuk súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat. Emellett a bizonyított hatásosságú daganatellenes kezelések késedelme vagy megszakítása jelentősen ronthatja a gyógyulás esélyeit.

A közösségi médiában terjedő személyes beszámolók és egyedi gyógyulástörténetek önmagukban nem tekinthetők tudományos bizonyítéknak. Egy gyógyszer vagy kezelési eljárás hatásosságát és biztonságosságát kizárólag megfelelően megtervezett klinikai vizsgálatok igazolhatják - írja a tisztifőorvos, aki arra kéri a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, hogy bármilyen új készítmény vagy alternatív kezelési módszer alkalmazása előtt minden esetben konzultáljanak kezelőorvosukkal. A kezelőorvos ismeri a beteg állapotát, az alkalmazott terápiát és az esetleges kockázatokat, ezért kizárólag ő tud személyre szabott, felelős szakmai tanácsot adni.

Az tisztifőorvos felhívja a média, a közéleti szereplők és az online tartalomkészítők figyelmét, hogy egészségügyi témákban különös felelősséggel járjanak el. A széles nyilvánossághoz eljutó, tudományosan nem megalapozott állítások befolyásolhatják a betegek döntéseit, megalapozatlan reményt kelthetnek, és veszélyeztethetik a biztonságos betegellátást.