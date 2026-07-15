Meghalt Szántó Imre ökölvívóedző, korábbi magyar szövetségi kapitány

GYÁSZ

Nyolcvankét éves korában, hosszú betegség után meghalt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, az utolsó magyar olimpiai bokszaranyt szerző Kovács István edzője.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A magyarországi szövetség Facebook-oldalán úgy fogalmaztak: Szántó édesapja a Budapesti Honvéd legendás ökölvívó-szakosztályában edzősködött, ő pedig a nyolcvanas évek végén került a juniorválogatott élére, illetve Papp László mellé a magyar felnőttválogatott ringsarkába.

Az 1992-es barcelonai olimpiát követően nevezték ki szövetségi kapitánynak, ezt a posztot 12 éven keresztül, egészen az athéni játékokig töltötte be. Kovács István az irányításával 1996-ban olimpiai bajnok, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok lett. Utóbbi 2000-ben Sydneyben ötkarikás bronzérmet nyert. az „Öcsi bácsi” néven is ismert Szántó Imre az elmúlt években már visszavonultan élt, 2025-ben még ott volt a Magyar Ökölvívók Szövetsége centenáriumi ünnepségén, tavasszal pedig Papp László 100. születésnapján is, akkor már betegen. Szeptember 7-én lett volna 83 éves.

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