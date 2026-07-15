Messi két gólpasszával a hajrában fordított Argentína Anglia ellen, újra döntőzik a címvédő

A címvédő argentin válogatott hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte Angliát a világbajnokság elődöntőjében.

Ezzel Lionel Messiék sorozatban másodszor jutottak be a döntőbe, ahol vasárnap 21 órától Spanyolországgal találkoznak.

A mérkőzés sokáig inkább a kemény belépőkről és a szabálytalanságokról szólt, mint a helyzetekről, az első harminc percben egyik csapat sem jutott el lövésig.

A második félidőben aztán felgyorsult a játék, és az 55. percben Anglia megszerezte a vezetést. Morgan Rogers jobb oldali beadására Anthony Gordon érkezett a hosszú oldalon, és a kapuba lőtt. Ez volt Gordon első világbajnoki gólja, Anglia pedig úgy tűnt, jó úton halad afelé, hogy 1966 után ismét döntőt játsszon.

Fotó: THOMAS COEX/AFP

Thomas Tuchel csapata azonban a vezetés birtokában egyre mélyebbre húzódott vissza, Gordon lecserélésével az angolok a támadásaik sebességét is elveszítették, így a kontráik már alig jelentettek veszélyt, és a labdát is egyre nehezebben tudták megtartani. Argentína fokozatosan átvette az irányítást, Jordan Pickfordnak több nagy védést is be kellett mutatnia, Djed Spence pedig egy látványos becsúszással akadályozta meg Giuliano Simeonét a gólszerzésben.

Az angol védelem a 85. percig bírta. Enzo Fernández Messi passza után húsz méterről a bal alsó sarokba csavarta a labdát, Pickford pedig hiába vetődött, nem érhette el a remekül helyezett lövést. Az egyenlítés után Argentína tovább támadott, és a ráadás második percében megszerezték a második gólt is: Messi jobb lábbal ívelt középre, Lautaro Martínez pedig a kapuba fejelt, kialakítva a 2–1-es végeredményt.

Argentína Olaszország és Brazília után a világbajnokság történetének harmadik válogatottja lehet, ami egymás után kétszer is megnyeri a tornát. A döntőben Messi és Lamine Yamal először játszhat egymás ellen, Anglia pedig szombaton Franciaországgal találkozik a bronzmérkőzésen.