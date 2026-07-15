Pósfai Gábor négy megyében nevezett ki új rendőrfőkapitányt

Pósfai Gábor belügyminiszter rendészeti vezetőket mentett fel, valamint újakat nevezett ki.

Pósfai Gábor Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Pósfai visszavonta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesének kinevezését. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy helyére Plánk Róbert rendőr ezredest nevezte ki július 16-ai hatállyal. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság új vezetője pedig Lauda Zoltán lett július 15-ei hatállyal.

A belügyminiszter Nógrád, Veszprém és Vas megyékben is lecserélte a főkapitányságok vezetőit.

Nógrádban Somssich Gabriella rendőr dandártábornok helyét Kálmán Zsolt rendőr ezredes,

Veszprémben Dékány Balázs rendőr dandártábornok helyét a korábbi Somogy megyei rendőrfőkapitány, Molnár Gábor rendőr dandártábornok,

Vasban pedig Fekete Géza György rendőr alezredes helyét Takács Tibor rendőr altábornagy veszi át.

A Nemzeti Információs Központ új főigazgatója július 14-étől Orosz László nemzetbiztonsági alezredes lett, akit a miniszter előléptetett nemzetbiztonsági ezredessé.

Pósfai Varga Mihály Vilmos rendőr alezredest nevezte ki a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ állományába igazgatónak, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének pedig Matuska Zoltán tűzoltó ezredest nevezte ki. (via MTI)