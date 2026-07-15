Szívás: nem engedélyezte a rasztafárik vallási célú dzsangázását a kenyai legfelsőbb bíróság

A kenyai legfelsőbb bíróság szerdán elutasította a rasztafári közösség kérelmét a kannabisz vallási célú használatának engedélyezésére jogalap hiányára hivatkozva. Az ítélet kihirdetését követően a közösség tagjai a történelmi jelentőségű Nairobi Freedom Cornernél gyűltek össze, ahol tiltakozásképpen betéptek.

Bahati Mwamuye bíró a döntés indoklásában kiemelte, hogy a marihuána termesztését és használatát tiltó kenyai törvények nem sértik a rasztafárik vallásszabadsághoz való jogát. A közösség által kért mentességnek nincsen szilárd alkotmányos és jogi alapja, ugyanakkor szükség lenne egy országos vitára a kábítószer-politikáról. „Ez nem kizárólag a rasztafári közösséget, hanem az egész társadalmat érintő kérdés” - fogalmazott. A rasztafárik ügyvédje közölte, hogy fellebbeznek a döntés ellen.

A kábítószerekre és pszichotróp anyagokra érvényes kenyai törvény tiltja a marihuána termesztését, birtoklását és használatát. A rasztafárik emiatt petícióban kérték, hogy mentesüljenek a jogszabály rendelkezései alól, arra hivatkozva, hogy a kannabisz központi szerepet játszik vallási gyakorlataikban. Kenyában a marihuána fogyasztása legfeljebb kétezer dolláros pénzbírsággal, tíz évig terjedő szabadságvesztéssel vagy mindkettővel büntethető. A kábítószer-kereskedelem ennél súlyosabb szankciókat von maga után. (MTI)