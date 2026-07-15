Vasvillával esett neki autóknak a kelet-magyarországi férfi, a kiérkező rendőrt pedig megharapta

Múlt vasárnap este 6 körül több bejelentés érkezett, hogy egy kelet-magyarországi kistelepülésen egy középkorú férfi vasvillával, majd ásóval gépjárműveket rongált meg és a járókelőket fenyegette - írja közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

A helyszínre érkező rendőrök több alkalommal felszólították a férfit, hogy tegye le az ásót, aki azonban ennek nem tett eleget, és az ásót két kézzel maga előtt tartva, majd azt ütésre emelve elindult a rendőrök irányába.

A rendőrök elektromos sokkolót használtak a támadóval szemben, ettől a férfi elesett, az ásót a földre ejtette, ezt követően azonban hirtelen feltérdelt, és az ásót ismételten ütésre emelte. A férfi ellenállását végül három rendőrnek sikerült csak letörnie, akik a férfivel szemben testi kényszert alkalmaztak, az ásót kivették a kezéből, majd megbilincselték. A férfi eközben megharapta az egyik rendőr alkarját, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva a sértettnek.

A megsérült rendőr a sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő, az ügyészség pedig felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, majd őrizetbe vette és indítványozta a letartóztatása elrendelését.

Az egyik megrongált autó Fotó: KNYF

A bíróság a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyére tekintettel egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, aki a döntés ellen fellebbezést jelentett be. Az autók megrongálása ügyében a rendőrség garázdaság bűntette miatt folytat nyomozást.