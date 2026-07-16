„A Falkland-szigetek Argentínához tartoznak” molinóval ünnepeltek az argentin játékosok, büntetést is kaphatnak

Megbüntethetik az argentin futballválogatott játékosait, akik az Anglia ellen 2-1-re megnyert világbajnoki elődöntő után „Las Malvinas son Argentinas”, vagyis „A Falkland-szigetek (spanyolul: Islas Malvinas) Argentínához tartoznak” feliratú molinóval ünnepeltek a pályán. A transzparenst Giovani Lo Celso és több csapattársa is felmutatta, majd kiterítették a gyepre. Az Athletic úgy tudja, a molinó korábban az argentin szurkolók között tűnt fel, onnan kerülhetett a játékosokhoz.

Ahogy azt a párharcot felvezető cikkünkben írtuk, Argentína és Anglia korábban szinte testvéri kapcsolatába a falklandi háború hozott nagy törést. A dél-amerikai országot vezető katonai junta az 1978-as vébégyőzelem után négy évvel, a sokasodó gazdasági problémákra és a növekvő társadalmi elégedetlenségre válaszul háborút indított az argentin partokhoz jóval közelebb fekvő, de brit fennhatóság alatt álló Falkland-szigetekért. A klasszikus autoriter előremenekülés és külsőellenség-keresés totális kudarccal, argentin fegyverletétellel, nem sokkal később a junta bukásával végződött.

A vereség óta a Malvinas-ügy állandóan jelen van az argentin közgondolkodásban és politikában – így a mindent átható futballban is. Maradona 1986-os góljai túlzás nélkül argentinok tízmilliói számára jelentették a visszavágást az angoloknak, és a bosszút a több száz halott katonáért. A szigetekről egy stadionnal bezárólag millió dolgot neveztek el Argentínában, és ha egy politikus épp népszerűtlen, azonnal elkezd kardcsörtetve a Malvinasról hadoválni.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A mostani akció azért is különösen problémás, mert a mérkőzés előtt a FIFA és az amerikai biztonsági szervek kifejezetten megtiltották a Malvin- vagy Falkland-szigetekre, illetve az 1982-es háborúra utaló zászlók, pólók és feliratok bevitelét az atlantai Mercedes-Benz Stadionba. A Clarín beszámolója szerint a kiemelt kockázatúnak minősített meccs előtt a két szurkolótábor teljes elkülönítését is mérlegelték, ezt azonban logisztikai és kereskedelmi okokból elvetették. Ehelyett külön kapukon engedték be az argentin és az angol drukkereket, a biztonsági ellenőrzéseken pedig lefoglalhatták a politikainak vagy provokatívnak ítélt tárgyakat.

A FIFA és a futball szabályalkotó testülete, az IFAB egyaránt tiltja, hogy a játékosok politikai, vallási vagy személyes üzeneteket jelenítsenek meg. A szabályzat szerint ilyen tartalmú felirat vagy kép nem lehet a játékosok felszerelésén, és a mezük alatt viselt ruhadarabokon sem mutathatnak ilyen üzenetet. Szabálysértés esetén a játékost vagy a csapatot a torna szervezője, az illetékes nemzeti szövetség vagy maga a FIFA is megbüntetheti.

Az Athletic arra is felhívta a figyelmet, hogy a molinó a FIFA-stadionokra vonatkozó magatartási kódexbe is ütközhet. Ez tiltja a politikai, sértő vagy diszkriminatív tartalmú zászlók, transzparensek, szórólapok, ruhadarabok és más kellékek használatát. A szabályzat ugyanakkor nem rendel automatikus büntetést az ilyen esetekhez: a FIFA rendszerint előbb megvárja a játékvezető és a mérkőzésellenőr jelentését, majd a körülmények alapján dönti el, hogy indít-e fegyelmi eljárást.

A lehetséges következmények a figyelmeztetéstől az Argentin Labdarúgó-szövetségre vagy az érintett játékosokra kiszabott pénzbírságig terjedhetnek. A kizárás vagy az eltiltás kevésbé valószínű, ilyen büntetést általában különösen súlyos vagy ismétlődő szabálysértéseknél alkalmaznak. A FIFA egyelőre nem közölte, hogy vizsgálatot indít-e, és arra sincs megszabott határidő, hogy mikor születhet döntés.

A legutóbbi hasonló eset a 2018-as svájci–szerb vb-mérkőzésen volt, akkor Granit Xhaka és Xherdan Shaqiri albán származásukra utalva a kétfejű sast formázták meg a kezükkel a góljaik után, amit a szerb szövetség politikai provokációnak minősített. A FIFA végül nem tiltotta el a játékosokat, fejenként 10 ezer svájci frankos bírságot szabott ki rájuk. A mozdulatot szintén bemutató Stephan Lichtsteiner 5 ezer frankos büntetést kapott. Ez az előzmény arra utal, hogy a FIFA az ilyen politikainak minősített demonstrációkat inkább pénzbírsággal, mint eltiltással vagy kizárással szankcionálja.

Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

A Clarín egy frissebb, egyelőre következmények nélkül maradt esetet is felidézett. Az egyiptomi szövetségi kapitány, Hossam Hassan palesztin zászlóval ment be a pályára, miután csapata kiejtette Ausztráliát, és a győzelmet az egyiptomi és a palesztin népnek ajánlotta. Bár a gesztusnak egyértelmű politikai tartalma volt, a FIFA eddig nem jelentett be semmilyen fegyelmi intézkedést.

Az argentin–angol elődöntő politikai jelentőségét már a mérkőzés előtti nyilatkozatok is felerősítették. A Buenos Aires Herald szerint Victoria Villarruel argentin alelnök, akinek apja részt vett az 1982-es háborúban, „megszálló kalózoknak” nevezte az angolokat. Azt írta, ez nem egyszerű futballmeccs, hanem a Falkland-szigetekről, Diego Maradonáról, Lionel Messi utolsó világbajnokságáról és „a megszállók megállításáról” is szól. Javier Milei argentin elnök korábban többször méltatta Margaret Thatchert, az 1982-es háború idején hivatalban lévő brit miniszterelnököt, az elnöki szóvivő ugyanakkor a meccs előtt hangsúlyozta: Milei Thatcher gazdaságpolitikáját értékeli, és ez nem változtat azon, hogy az argentin kormány továbbra is saját területének tekinti a szigeteket.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány a találkozó előtt igyekezett tompítani a politikai feszültséget, és azt mondta, hogy csupán futballmérkőzésről van szó. A játékosok későbbi nyilatkozatai más hangulatot tükröztek. Amikor az argentin tévé riportere a zászlóról kérdezte Leandro Paredest, a középpályás azt mondta: a szigetek „mindig Argentínához fognak tartozni”. Paredes szerint az argentinok tisztában vannak vele, hogy a háború történelmük fájdalmas része, és az egész országért játszottak.

„Amit a himnusz alatt átéltünk, az megható volt. Bár azt próbáltuk közvetíteni, hogy ez csak egy futballmeccs, tudjuk, hogy nem az, és hogy nagyon fontos volt az országunk számára”

– mondta. A második argentin gólt szerző Lautaro Martínez hasonlóan beszélt, azt mondta, bár a háború sok évvel ezelőtt történt, és megpróbálták maguk mögött hagyni, számukra ez mégsem egy volt a sok mérkőzés közül. „Különleges meccs volt, és ennek megfelelően próbáltunk játszani” – mondta.

Argentína vasárnap Spanyolországgal játssza a világbajnoki döntőt. Addigra azonban korántsem biztos, hogy kiderül, a FIFA politikai demonstrációnak minősíti-e a játékosok akcióját, és ha igen, pénzbírságot szab-e ki, vagy más fegyelmi intézkedést alkalmaz.