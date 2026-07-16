A kiszabható legnagyobb bírsággal büntették Orbán Viktor testvérének és édesanyjának bányacégét

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Még április végén közölte kérdésünkre az Orbán-rendszer bukásáig Rogán Antal alá tartozó, többek között a hazai koncessziókat is felügyelő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH), hogy a 2025-ös kitermelési mennyiségek alapján 40 esetben indult eljárás szabálytalan bányászati tevékenység gyakorlása miatt. Az eljárás alá vont cégek egyike az a Hahót Tőzeg Kft., aminek többségi tulajdonosa Orbán Győző, a volt miniszterelnök fivére, míg a kisebbségi tulajdonos az édesanyjuk, Orbán Győzőné Sipos Erzsébet.

Orbán Győzőné Sipos Erzsébet
Fotó: Németh Dániel/444

Az SZFTH-nak most elküldött újabb kérdésünkre az is kiderült, hogy az eljárás a Hahót Tőzeg esetében meg is állapította a szabálytalanságot: „A »Hahót II. – tőzeg, lápföld« bányatelek esetében a Bányafelügyelet megállapította, hogy a Hahót Tőzeg Kft. jogsértést követett el, mert túllépte a 2025. évre jogszabály alapján kitermelhető ásványi nyersanyag mennyiséget”.

A jogsértés nyomán a bányafelügyeleti hatóság a céget „szabálytalan bányászati tevékenység gyakorlása miatt a kiszabható legmagasabb összegű bírságot alkalmazva 500 000,- Ft összegre büntette”. A dolognak ezzel még nincs vége: „a bírsághatározattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető, amelyre vonatkozó jogorvoslati határidő még nem telt le” – írta a hatóság. Az 500 000, azaz félmillió forintnak, amivel Orbán Győző cégét büntették, tavaly a 411-szerese volt a társaság adózott nyeresége: 205 606 000 forint. Szóval lehet, hogy egyszerűbb (és olcsóbb) lesz befizetni, mint pereskedni.

Az SZTFH azt is hozzátette: az összes hasonló ilyen ügyben „megállapítást nyert, hogy a többletkitermelés tényleges kárt nem okozott, ezért a bírságmértékek a kitermelt többletmennyiséghez mint minősítő körülményhez arányosan igazodtak”.

Nem ellenőrizte viszont a hatóság Orbán Viktor apjának a bányáját, ami a Dolomit Kft.-t, ami Hadházy Ákos néhány héttel ezelőtti posztja szerint kétszeres áron szállított építőanyagot az M1-es építéséhez – ami az Orbán család régi jó ismerősének, Mészáros Lőrincnak a biznisze a Szíjj Lászlóval közös konzorciumon keresztül. Az ezzel kapcsolatos kérdésünkre azt SZTFH ezt írta: „a bányafelügyelet az éves ellenőrzési terve szerint folytatja le az ellenőrzéseket”, és ott legutóbb 2024-ben tartottak műszaki-biztonsági és munkavédelmi ellenőrzést, továbbá 2025-ben a robbantási tevékenységet érintő vizsgálatot, amik során „a bányafelügyelet jogsértéseket nem tárt fel”.

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