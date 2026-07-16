Aki valaha is járt a János-hegyi Erzsébet kilátón, jó, ha tudja: az építmény már száz éve életveszélyes

Szakértők súlyos, már száz éve fennálló statikai hibát találtak az Erzsébet kilátó szerkezetén, közölte a XII. kerületi önkormányzat. A kerület vezetése szerint a februárban lezárt épület életveszélyes állapotban van, azonnali felújítást igényel, de annak milliárdosra becsült költségét a Hegyvidék nem tudja kigazdálkodni, így az önkormányzat tájékoztatta az építési minisztert, illetve az érintett országgyűlési képviselőkhöz fordult – a körzet egyéni parlamenti képviselője történetesen Magyar Péter miniszterelnök –, és állami segítséget kér.

Az 1910-ben átadott kilátó eredeti tervein még szerepelt tető, ám az végül nem épült meg, ami „jelentősen hozzájárult a későbbi vizesedési problémákhoz” – olvasható a jelentésről készített összefoglalóban. Már 1923-ban észlelték, hogy beázások vannak az épületben, és azok a szerkezet károsodását okozzák. A helyzetet nagy mértékben rontotta, hogy az 1950-es években egy súlyos, vasból készült vörös csillagot helyeztek az épület tetejére.

A jelentés felidézi, hogy már az 1970-es években dokumentálták a statikai probléma hosszú távú hatását és a beázásokat, emiatt 1981-1992 között a kilátót nem is lehetett látogatni. Bár volt egy épületrekonstrukció 2005-ben, „a már korábban megállapított probléma, ami főként a felső két szintet érinti, nem került kijavításra, főleg esztétikai és a díszkivilágítást érintő munkák lettek elvégezve” – írják a szakértők.

Az épület idén februári lezárása után drónos, emelődarus, roncsolásos és egyéb statikai vizsgálatokat végeztek a szakemberek. Azok alapján készült el mostanra a szakvélemény, ami a felső két szint elbontását, majd szakszerű vízzár visszaépítését javasolja. Ez a folyamat több évet vehet igénybe, és becslések szerint több milliárd forintba kerül majd. Már ha valaki ad rá pénzt. Az épület egyébként falnedvesedési szempontból ilyen állapotban van:



