Érintetlenek és túl sterilek a könyveid? Van megoldás!

Viccnek indult, de valósággá vált az ötlet, hogy egy csapat pénzért cserébe különböző eszközökkel addig nyomorgatják az olvasatlan könyveidet, amíg azok elég kopottak és gyűröttek lesznek ahhoz, hogy a polcon már úgy fognak mutatni, mint amit többször is kiolvastak.

Az Irish Times azt írja, egy berlini bár hátsó szobájában állított össze a Cabinet Magazine egy „fehér köpenyes csapatot”, ami 5 euróért megtöri a könyv gerincét, rak bele könyvjelzőt, belehajtogat pár szamárfület, illetve firkál bele széljegyzeteket és aláhúz pár sort. Ez az alapcsomag, de van prémium csomag is, amiben már a könyv széleit is megcsiszolják, mintha rendesen megkopott volna, illetve borral és kávéval is összefoltozzák a könyvet, ahol kell.

„Az autentikus hatás elérése érdekében a kávét más magasságból kell lecsöpögtetni, mint a bort” – mondta a Cabinet magazin főszerkesztője, és ezen a ponton mindenkiben jogosan merülhet fel, hogy ez egészen biztos, hogy csak egy új Monty Python-jelenet, de nem. Ez a valóság. Ami csak félig vicc.

Az ötlet Sina Najafitól származik, akkor jutott eszébe, amikor Michel Chaoulival, egy amerikai egyetemi oktatóval beszélgetett. Ő mesélt neki arról, hogy évtizedekkel korábban olvasott egy könyvkezelő ügynökségről szóló szatirikus írást Flann O’Brien egyik gyűjteményében.

Így történt végül, hogy találkozott a valóságban Flann O’Brien vicce és a Monty Python-szintű őrület, vagyis hogy komoly tudósok megdolgoztak 40 könyvet, hogy úgy nézzenek ki, mint amiket valóban többször kézbe vettek már.

A megdolgozott könyvek között volt egy könyv, amit valaki az anyjától kapott egy évvel ezelőtt, de még nem olvasta el, és közeledett az anyja újabb látogatása, így muszáj volt valamit kezdeni az olvasatlan kötettel. De olyan is akadt, aki elhozott egy még érintetlen könyvet, amit azért szeretett volna megnyomorgattatni, mert szerette volna, ha ez is ugyanolyan olvasottnak tűnik, mint az az elveszett példány, amit pótolt.

A könyvnyomorgató pop-up rendezvény most Berlinben bukkant fel, de ősszel ismét lehet majd könyveket kínoztatni, méghozzá New Yorkban.