Fellökött egy harmadikos kisgyereket az iskolaőr

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint arccal a földre lökött egy harmadik osztályos kisgyereket az iskolaőr egy Heves vármegyei általános iskolában.

Még 2025 májusában történt az eset, amikor az iskolaőr felszólította a 9 éves gyereket, hogy hagyja el a másik osztály tantermét, ahová a szünetben tanári engedéllyel ment be. A gyerek el is indult a saját terme felé, amikor az iskolaőr a tarkójánál fogva a földre lökte a gyereket, aki arccal a folyosó padlójára esett.

Az iskolaőr közfeladatot ellátó személyként teljesített szolgálatot, feladata tanítási időben az intézmény területén az adott nevelési-oktatási intézmény rendjének fenntartása volt.

A járási ügyészség „közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette” miatt a napokban benyújtott vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására, pártfogó felügyelet elrendelésére és foglalkozástól eltiltásra tett indítványt az iskolaőrrel szemben.