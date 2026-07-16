Húsz éve Messi babakádban fürdette Lamine Yamalt, most a vb-döntőben találkoznak újra

Lionel Messi és Lamine Yamal először játszik egymás ellen a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjében. A 39 éves argentin és a 19 éves spanyol szélső közös története azonban nem ezen a mérkőzésen kezdődik: csaknem húsz évvel ezelőtt már találkoztak, amikor Yamal még csak néhány hónapos csecsemő volt.

A találkozást Joan Monfort katalán fotós örökítette meg 2007 decemberében, a Barcelona Camp Nou stadionjának vendégöltözőjében. A képeken a húszéves Messi egy kék műanyag babakádban fürdeti Yamalt, majd törülközőbe csavarva a karjában tartja. Így:

𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗕𝗲𝗵𝗶𝗻𝗱 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶-𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁:



Many people have wondered how five-month-old Lamine Yamal, born into an ordinary, working-class family with no influential football connections, ended up in a photoshoot with Lionel Messi.



The answer is… pic.twitter.com/FyXV6ESdp5 — Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) July 16, 2026

A fotók egy 2008-as jótékonysági naptárhoz készültek, amit a Barcelona alapítványa és a Diario Sport című lap közösen adott ki. A bevételt az UNICEF és más katalóniai jótékonysági szervezetek kapták. A kezdeményezés keretében helyi családok jelentkezhettek arra, hogy gyermekükről a Barcelona egyik játékosával közös fénykép készüljön.

Yamal szülei, a marokkói születésű Mounir Nasraoui és az egyenlítői-guineai Sheila Ebana egy sorsoláson nyerték el a részvételi lehetőségét. A család a Barcelonától mintegy negyven kilométerre fekvő Mataróból utazott a stadionhoz, ahol véletlenszerűen Messivel párosították össze őket. Akkor természetesen senki sem sejthette, hogy a kisbabából egyszer a Barcelona és a spanyol válogatott egyik legnagyobb sztárja lesz.

Monfort szerint a fotózás eleinte nem ment könnyen. Messi visszahúzódó és félénk fiatalember volt, aki láthatóan nem tudta, mit kezdjen a vízzel teli műanyag kádban fekvő csecsemővel.

„Az elején nem nagyon alakult ki közöttük kapcsolat. Mindenkinek nehéz volt a helyzet, de apránként elkezdett működni a dolog”

– mondta később a fotós. Yamal édesanyja sokat segített abban, hogy a kisbaba ne érezze túlságosan idegennek a helyzetet, Messi pedig Monfort szerint mégis gyorsan alkalmazkodott, és végig profin viselkedett.

A fényképek a naptár megjelenése után hosszú időre feledésbe merültek. Még Monfort sem tudta, hogy a képen látható kisbaba Yamal, amíg 2024-ben fel nem hívta egy korábbi kollégája.

Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Yamal apja az Európa-bajnokság idején tette közzé az egyik fotót az Instagramon, „Két legenda kezdete” felirattal. A képek ezután gyorsan elterjedtek, különösen azért, mert Yamal kulcsszerepet játszott a 2024-es Európa-bajnokságot megnyerő spanyol válogatottban.

„Ha ezt egy filmbe írnák bele, nem tűnne hihetőnek. Különösen szép történet ez a mai futballban, amelyben olyan sok minden szól a pénzről és a hatalomról”

– mondta a fotós. A képek a döntő párosítása miatt újra terjedni kezdtek a közösségi médiában.

Yamal 2014-ben került a Barcelona akadémiájára, majd 2023 áprilisában, 15 évesen bemutatkozott a spanyol élvonalban. Néhány hónappal később, 16 évesen a spanyol válogatottban is pályára lépett. A Barcelonánál ma már Messi legendás 10-es mezét viseli, és sokan őt tartják az argentin lehetséges utódjának.

Címlapkép: AP Photo/Joan Monfort (BBC, Fox, Athletic)